English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. క్యాబేజీని తొలిసారి టెస్ట్ చేసిన సింహాం.. ఆ తర్వాత షాకింగ్ సీన్.. వీడియో..

Lion Tasting Cabbage Video: బోనులో ఉన్న  సింహాం ముందు క్యాబేజీని విసిరారు. దీంతో అదేదో మాంసం ముద్ద అనుకుని టెస్ట్ చేసింది.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 19, 2025, 11:43 AM IST
  • సింహంకు బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చిన టూరిస్టులు
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Modi Credit Card: ఎంజాయ్ పండగో.. త్వరలో మోదీ క్రెడిట్ కార్డు.. వడ్డీ లేకుండానే రూ. 5 లక్షలు..!
5
Modi Credit Card
Modi Credit Card: ఎంజాయ్ పండగో.. త్వరలో మోదీ క్రెడిట్ కార్డు.. వడ్డీ లేకుండానే రూ. 5 లక్షలు..!
Snake bite Remedy: పాము కాటు వేసిందా.. ఈ మందుతో నిమిషాల్లో విషం మాయం..!
7
snake bite remedy
Snake bite Remedy: పాము కాటు వేసిందా.. ఈ మందుతో నిమిషాల్లో విషం మాయం..!
School Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. ఆ రాష్ట్రాలలో కాలేజీలకు సైతం..!
5
School Holiday tomorrow
School Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. ఆ రాష్ట్రాలలో కాలేజీలకు సైతం..!
Genelia: 6 వారాల్లో 4 కేజీలు తగ్గిన జెనీలియా.. సీక్రెట్ ఏమిటంటే..
5
Genelia Deshmukh Weight Loss
Genelia: 6 వారాల్లో 4 కేజీలు తగ్గిన జెనీలియా.. సీక్రెట్ ఏమిటంటే..
Video Viral: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. క్యాబేజీని తొలిసారి టెస్ట్ చేసిన సింహాం.. ఆ తర్వాత షాకింగ్ సీన్.. వీడియో..

Lion Giving Funny Expression After tasting cabbage Trending Video: సోషల్ మీడియాలో తరచుగా అనేక వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే నవ్వులు తెప్పించేవిగా ఉంటాయి. మరికొన్నివీడియోలు చాలా ఆశ్చర్యంకు గురిచేసేవిలా ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో తరచుగా అడవిలో ఉంటే క్రూరమైన జంతువుల వీడియోలు నెట్టింట ఎక్కువగా వైరల్ అవుతుంటాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

కొన్నిసార్లు సింహాలు, చిరుత పులులు, ఎలుగు బంట్ల వీడియోలు, పాముల వీడియోలు ఎక్కువగా వైరల్ అవుతుంటాయి . నెటిజన్లు కూడా వీటిని చూసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తారు. కొంత మంది జంతువులు ఉన్న ఎన్ క్లోజర్ లకు వెళ్తుంటారు.  అక్కడ నోరులేని జంతువుల దగ్గర తమ పైత్యం చూపిస్తారు.

 

కొంత మంది క్రూర జంతువుల మీద రాళ్లు విసిరితే, మరికొంత మంది ఏదైన తినేపదార్థాలు కూడా వేస్తారు. ఇదంతా మనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం.  తాజాగా.. ఒక బోనులో సింహం ముందు కొంత మంది క్యాబేజీని వేశారు. అది ఏదో మాంసం ముద్ద అనుకుంది.

Read more: Shamshabad Gold Smuggling Video: మైండ్ బ్లోయింగ్.. శంషాబాద్ లో భారీ దొరికిన బంగారం.. ఎక్కడ పెట్టారో తెలుసా..?.. వీడియో..

కానీ అది  టెస్ట్ చేసేసరికి తనకు నచ్చని పదార్థాం అని తెలిసి కోపంతో గాండ్రించింది.  అడవికి రాజైన నన్నే మోసం చేస్తారా..?.. అంటూ సింహం కోపంతో గర్జించింది. ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Lion VideoLion eating CabbageVideo Viralsocial medialion Eating cabbage video

Trending News