Viral Video: అద్భుతం..కనకదుర్గమ్మ గుడిలో సింహం..అమ్మవారికి కాపలా..!

ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా AI ట్రెండ్ నడుస్తోంది. ఏది నిజమో, ఏది నకిలీదో నిర్ణయించడం కష్టంగా మారింది. ఇలాంటి పరిస్థితిలో మృగరాజకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియో నమ్మశక్యం కానిది కానీ నెటిజన్లకు గందరగోళంలోకి నెట్టేస్తుంది. ఆ వీడియోలో ఏముందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అవును.. రాత్రి అడవిలో చాలా దూరంలో ఒక ఆలయం ఉంది. ఆలయ ప్రాంగణం విద్యుత్ దీపాలతో వెలిగిపోయింది. అడవిలో తిరుగుతూ.. దుర్గాదేవి ఆలయం ముందుకు ఒక సింహం వచ్చింది. అది ఆలయ మెట్ల ముందు ప్రశాంతంగా కూర్చుంది.. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.
What a divine sight. Look like that lioness is guarding the temple !! pic.twitter.com/bBlxlmKD4m
— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) September 28, 2025
IFS అధికారిణి పర్వీన్ కస్వాన్ ఈ వీడియోను తన సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్ X లో పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోలో.. ఒక సింహం ఆలయం ముందు ప్రశాంతంగా కూర్చుని ఉండటం కనిపిస్తుంది. ఆ వీడియో కనక దుర్గమ్మ ఆలయం అని అంటున్నారు. ఈ వీడియోను పోస్ట్ చేస్తూ.. "ఎంత అద్భుతమైన దృశ్యం! అది ఆలయానికి కాపలా కాస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది" అని రాశారు.
గుజరాత్లోని గిర్ అడవిలోని ఒక మారుమూల ఆలయంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. అడవిలో గస్తీ తిరుగుతుండగా.. సింహం ఆలయం ముందు కూర్చుంది. కూర్చుని తోక ఊపుతూ, అది ఆలయాన్ని రక్షిస్తున్నట్లు అనిపించింది. ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు.
ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు రకరకాల స్పందనలు ఇస్తున్నారు. కొందరు "ఆలయంలో మంచి సెక్యూరిటీ గార్డులు ఉన్నారు. ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు" అని కామెంట్ చేస్తున్నారు. మరికొందరు ఇది AI వీడియో అని రాశారు.
