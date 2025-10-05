English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viral Video: అద్భుతం..కనకదుర్గమ్మ గుడిలో సింహం..అమ్మవారికి కాపలా..!

Lion Spotted in Durga Temple: ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా AI ట్రెండ్ నడుస్తోంది. మన కళ్లను మనమే నమ్మలేకపోతున్నాం. ఏది నిజమో, ఏది నకిలీదో నిర్ణయించుకోవడం కష్టతరంగా మారింది. అలాంటి పరిస్థితిలో ఓ సింహం వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అమ్మవారి గుడికి కాపలాగా ఓ సింహం ఉన్న వీడియో ట్రెండ్ అవుతోంది.   

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 5, 2025, 07:07 PM IST

Trending Photos

Star Actress: ప్రైవేటు పార్ట్‌ను రుద్దుతానని టార్చర్.!. టాలీవుడ్ హీరో బండారం బైటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
Radhika Apte
Star Actress: ప్రైవేటు పార్ట్‌ను రుద్దుతానని టార్చర్.!. టాలీవుడ్ హీరో బండారం బైటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Worlds Largest Snake: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పాము శిలాజం గుజరాత్‌లో గుర్తింపు.. టైటనోబోవా కాదు 49 ఫీట్‌ పొడవు, 1000 కిలోల బరువున్న వైరల్‌ ఫోటోలు..
5
world's biggest snake
Worlds Largest Snake: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పాము శిలాజం గుజరాత్‌లో గుర్తింపు.. టైటనోబోవా కాదు 49 ఫీట్‌ పొడవు, 1000 కిలోల బరువున్న వైరల్‌ ఫోటోలు..
Samantha: సమంత స్థానంలో రష్మిక.. వెనకాల ఇంత కథ జరిగిందా..!
6
Rashmika Mandanna Replaces Samantha
Samantha: సమంత స్థానంలో రష్మిక.. వెనకాల ఇంత కథ జరిగిందా..!
Vijay Rashmika: షాకింగ్‌.. విజయ్‌ దేవరకొండ రష్మికల ఆస్తులు ఎన్ని వందల కోట్లు తెలుసా?
7
Vijay Deverakonda net worth
Vijay Rashmika: షాకింగ్‌.. విజయ్‌ దేవరకొండ రష్మికల ఆస్తులు ఎన్ని వందల కోట్లు తెలుసా?
Viral Video: అద్భుతం..కనకదుర్గమ్మ గుడిలో సింహం..అమ్మవారికి కాపలా..!

Lion Spotted in Durga Temple: ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా AI ట్రెండ్ నడుస్తోంది. మన కళ్లను మనమే నమ్మలేకపోతున్నాం. ఏది నిజమో, ఏది నకిలీదో నిర్ణయించుకోవడం కష్టతరంగా మారింది. అలాంటి పరిస్థితిలో ఓ సింహం వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అమ్మవారి గుడికి కాపలాగా ఓ సింహం ఉన్న వీడియో ట్రెండ్ అవుతోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా AI ట్రెండ్ నడుస్తోంది. ఏది నిజమో, ఏది నకిలీదో నిర్ణయించడం కష్టంగా మారింది. ఇలాంటి పరిస్థితిలో మృగరాజకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియో నమ్మశక్యం కానిది కానీ నెటిజన్లకు గందరగోళంలోకి నెట్టేస్తుంది. ఆ వీడియోలో ఏముందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

అవును.. రాత్రి అడవిలో చాలా దూరంలో ఒక ఆలయం ఉంది. ఆలయ ప్రాంగణం విద్యుత్ దీపాలతో వెలిగిపోయింది. అడవిలో తిరుగుతూ.. దుర్గాదేవి ఆలయం ముందుకు ఒక సింహం వచ్చింది. అది ఆలయ మెట్ల ముందు ప్రశాంతంగా కూర్చుంది.. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.

IFS అధికారిణి పర్వీన్ కస్వాన్ ఈ వీడియోను తన సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్ X లో పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోలో.. ఒక సింహం ఆలయం ముందు ప్రశాంతంగా కూర్చుని ఉండటం కనిపిస్తుంది. ఆ వీడియో కనక దుర్గమ్మ ఆలయం అని అంటున్నారు. ఈ వీడియోను పోస్ట్ చేస్తూ.. "ఎంత అద్భుతమైన దృశ్యం! అది ఆలయానికి కాపలా కాస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది" అని రాశారు.

గుజరాత్‌లోని గిర్ అడవిలోని ఒక మారుమూల ఆలయంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. అడవిలో గస్తీ తిరుగుతుండగా.. సింహం ఆలయం ముందు కూర్చుంది. కూర్చుని తోక ఊపుతూ, అది ఆలయాన్ని రక్షిస్తున్నట్లు అనిపించింది. ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు.

ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు రకరకాల స్పందనలు ఇస్తున్నారు. కొందరు "ఆలయంలో మంచి సెక్యూరిటీ గార్డులు ఉన్నారు. ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు" అని కామెంట్ చేస్తున్నారు. మరికొందరు ఇది AI వీడియో అని రాశారు.

Also REad: Yashasvi Jaiswal: క్రికెటర్ యశస్వి జైస్వాల్ కాబోయే భార్య ఎవరంటే? ఇంగ్లీష్ పిల్లనే పడేశాడు!

Also Read: Diamonds: ఆంధ్రాలో వజ్రాల వేట..పొలాల్లో వజ్రాలు దొరుకుతున్నాయి..రూ.కోట్ల ఆదాయం!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Lionlion sitting in front of templetempleGujaratViral video

Trending News