English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: వామ్మో.. ఈ బుడ్డొడు ఏంట్రా.. డెంజర్ నాగు పామును ఉత్త చేత్తో పట్టుకుని మరీ.. వీడియో వైరల్..

Snake Video Viral: పామును ఉత్త చేతులతో పట్టుకున్నాడు. అతడ్ని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు ఎంతో భయంతో చూస్తున్నారు. వాడు మాత్రం తగ్గెదెలా అన్నట్లు పాముతో చెడుగుడు ఆడుకుంటున్నాడు. మొత్తంగా ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 22, 2025, 09:49 PM IST
  • పామును పట్టుకున్న బుడ్డొడు..
  • వీడియోపై చూసి బిత్తర పోతున్న నెటిజన్లు..

Trending Photos

HBD Chiranjeevi: హ్యపీ బర్త్‌ డే చిరంజీవి.. 70 ఏళ్ల మెగాస్టార్‌ ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా?
6
Happy Birthday Chiranjeevi
HBD Chiranjeevi: హ్యపీ బర్త్‌ డే చిరంజీవి.. 70 ఏళ్ల మెగాస్టార్‌ ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా?
Pawan Kalyan: పవన్‌ కల్యాణ్‌ను రిజెక్ట్‌ చేసిన స్టార్‌ యాంకర్‌ ఉదయభాను.. ఎందుకో తెలుసా?
5
Udaya Bhanu
Pawan Kalyan: పవన్‌ కల్యాణ్‌ను రిజెక్ట్‌ చేసిన స్టార్‌ యాంకర్‌ ఉదయభాను.. ఎందుకో తెలుసా?
Jio: జియో అద్భుతమైన ప్లాన్‌.. డైలీ 1.5 జీబీ డేటా, అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ..
5
Jio new plan 2025
Jio: జియో అద్భుతమైన ప్లాన్‌.. డైలీ 1.5 జీబీ డేటా, అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ..
Maanas Nagulapalli: 90 కిలోల నుంచి 65 కిలోల బరువు తగ్గిన &#039;బ్రహ్మాముడి&#039; హీరో మానస్‌.. సీక్రెట్‌ ఇదే!
6
Weight Loss Journey
Maanas Nagulapalli: 90 కిలోల నుంచి 65 కిలోల బరువు తగ్గిన 'బ్రహ్మాముడి' హీరో మానస్‌.. సీక్రెట్‌ ఇదే!
Video Viral: వామ్మో.. ఈ బుడ్డొడు ఏంట్రా.. డెంజర్ నాగు పామును ఉత్త చేత్తో పట్టుకుని మరీ.. వీడియో వైరల్..

Little boy Catches Cobra snake with bare hands Trending video: పాముల్ని చూడగానే ప్రాణాల మీద తీపి ఉన్న వారు ఎవరైన దూరంగా పారిపోతారు. పాములు అక్కడ కన్పిస్తే ఇట్నుంచీ ఇటే జంప్ అయిపోతారు. పొరపాటున కూడా తిరిగి ఆ ప్రదేశంలోకి వెళ్లేందుకు అస్సలు సాహాసంచేయరు. చాలా మంది పాములు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీలకు సమాచారం ఇస్తారు. అంతే కాకుండా వాటిని ఆపద కల్గించకూడదని అనుకుంటారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం పాములను చూస్తే అస్సలు భయపడరు.

 

మెడలో వేసుకుని, అదేదో తాడులా ఫీల్ అవుతారు. పాముతో డెంజర్ గా స్టంట్ లు సైతం వేస్తారు. ఇదంత మనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం పాములకు చెందిన వీడియోలు నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా కోబ్రాల వీడియోలు చూసేందుకు ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక బుడ్డొడు... డెంజర్ పాముతో స్టంట్ లు చేస్తున్నాడు. ఉత్త చేతులతో పామును పట్టుకునిమరీ అదేదో ఆటవస్తువులా ఫీల్ అవుతున్నాడు. పామును నవ్వుతూ పట్టుకుని దాన్ని  మెలికలు తిప్పేస్తున్నాడు.

Read more: Cobra VS Python Video: బాప్ రే... కొండ చిలువకే సుస్సు పోయించిన నాగు పాము.. బుసలు కొడుతూ మరీ.. వీడియో వైరల్...

పాపం.. పాము అతడి నుంచి విడిపించుకునేందుకు శతవిధాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. కానీ వాడు మాత్రం దాన్ని అస్సలు వదల్లేదు. మొత్తంగా ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెక్కడి విడ్డూరం అంటూ ఫన్నీగా  కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరీ డెంజర్ ల్ ఉన్నాడు బుడ్డొడు అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake Videoking cobra snakeLittle boy catch CobraSnake Viral VideoSnake Trending Video

Trending News