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Viral Video: బాబోయ్.. ఈ బుడతడు మామూలోడు కాదుగా.. వీడియో!

Little Boy Viral Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఒక బాలుడు వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియోలో బాలుడు ఏమాత్రం భయం లేకుండా ఓ భారీ ట్రాక్టర్ను నడుపుతున్న దృశ్యాలు మీరు చూడొచ్చు.. దీనిని చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 15, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 12:55 PM IST
Viral Video: బాబోయ్.. ఈ బుడతడు మామూలోడు కాదుగా.. వీడియో!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Viral Video: బాబోయ్.. ఈ బుడతడు మామూలోడు కాదుగా.. వీడియో!
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