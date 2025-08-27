Dangerous Cobra Video: ఒరేయ్ పిల్ల బచ్చా.. అది తాడు కాదురా.. ప్రమాదకరమైన నాగుపాము.. వీడియో..

Dangerous Cobra Video Watch Here: పాములు ఎంత ప్రమాదకరమైనవో మనందరికీ తెలుసు.. అత్యంత విషపూరితమైన పాములు ఒక్కసారి కాటేస్తే చాలు.. క్షణాల్లోనే అన్ని రకాల జీవులు చనిపోతాయి. అందుకే కొంతమంది ఇది గుర్తు చేసుకుని వాటిని చూడగానే అర్థ కిలోమీటర్ పరిగెడతారు. ముఖ్యంగా పిల్లలయితే వాటిని చూసి కేకలు వేసి భయాందోళనకు గురవుతారు. కొంతమంది అయితే పాము అనే పదం వినగానే వాటిని చూసేందుకు ఇష్టపడరు. మరి కొంతమంది అయితే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోలను చూసి కూడా భయపడుతూ ఉంటారు. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఓ పాము కు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ గా మారింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఇంతకీ ఈ వీడియో ఏంటో? దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ చిన్న పిల్లాడు ఎలాంటి భయం లేకుండా అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఒక పాముని పట్టుకోవడం మీరు చూడొచ్చు. ఆ పిల్లాడి ధైర్యాన్ని చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఈ దృశ్యాలకు సంబంధించిన వీడియోను cop_manjumeena అనే ట్విట్టర్ అకౌంట్ నుంచి సోషల్ మీడియాలోకి పోస్ట్ చేశారు. ఒక చిన్న పిల్లాడు ఎలాంటి భయం లేకుండా పాముని పట్టుకోవడం ఇదే మొదటిసారిగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు భావిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఆ పిల్లాడి ధైర్యానికి ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు..
ఇప్పటివరకు ఈ బాలుడికి సంబంధించిన వీడియోను ఒక లక్ష మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఆ బాలుడి ధైర్యాన్ని చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వారి అభిప్రాయాలను కామెంట్లలో పెడుతున్నారు. కొంతమంది ఈ వీడియోని చూసి.. బాలుడి చేతిలో ఉన్న పాము ప్రమాదకరమైంది.. కాబట్టి దానిని అతడు అలా ముట్టుకోవడం సరికాదని ముందుగా వీడియో తీసిన వారిని శిక్షించాలని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు అంటున్నారు. ఇక మరి కొంతమంది అయితే ఆ బాలుడు ధైర్యాన్ని మెచ్చుకోవాల్సిందేనని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇలాంటి పాముల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా పిల్లలు తెలిసి తెలియక ఇలా పాములను ముట్టుకున్నప్పటికీ అవి దాడి చేసే ప్రమాదం ఉందని.. దీనివల్ల ప్రాణాలు కోల్పోవచ్చని సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియో చూసిన నిపుణులు చెబుతున్నారు.
छोटू का यमराज के साथ उठना बैठना लगता है
लेकिन यह साहस जानलेवा भी साबित हो सकता हैं😱 pic.twitter.com/nAuVU7DcaQ
— Manju (@cop_manjumeena) August 20, 2025
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook