Snakes Video: రెండు చేతుల్లో పాములను పట్టుకొని.. బుడ్డోడి స్టంట్.. వీడియో చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు!

Kid Holding Snakes Viral Video Watch: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో పిల్లలు ఎలాంటి పనులు చేసిన దృశ్యాలైన రీల్స్ రూపంలో పోస్ట్ చేస్తే వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఓ బాలుడికి సంబంధించిన వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తుంది. ఈ వీడియోలో ఆ బాలుడు ప్రమాదకరమైన రెండు పాములను ఎడమ కుడి చేతుల్లో పట్టుకోవడం చూసి అందరూ ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు అన్ని సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ వీడియోలను చూసి వన్యప్రాణి సంరక్షకులు కూడా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఓ బాలుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన రెండు పాములను రెండు చేతుల్లో పట్టుకుని అందరినీ ఆశ్చర్యపోయేలా చేసాడు. సాధారణంగా పెద్దలే పాములను చూసి భయపడిపోతూ ఉంటారు. అలాంటిది ఈ వీడియోలో బాలుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన రెండు పాములను పట్టుకుని వాటితో ఆటలాడడం చూసి ఇప్పుడంతా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇందులో బాలుడు అతని పక్కనే మరో ఇద్దరు బాలుర్లు కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు.
అయితే, ఆ బాలుడు తన రెండు చేతుల్లో ప్రమాదకరమైన నాగుపాములను పట్టుకున్నారు. అంతేకాకుండా ఆ పాములను పట్టుకొని అటూ ఇటూ ఊపడం మీరు చూడొచ్చు. పంట పొలాల్లో తిరుగుతున్న పాములను పట్టుకుని ఉండొచ్చని వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు. ఆ బాలుడు పాములను పట్టుకుని అటు ఇటు ఊపుతుంటే.. అతని పక్కనే ఉన్న మరో బాలుడు దానిని చూసి భయపడిపోతూ దూరం జరగడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఇలా ఆ బాలుడు పాములను పట్టుకున్న సందర్భంలో అక్కడే ఉన్న ఎవరో వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఇది కాస్త వైరల్ గా మారింది..
Read more: Video Viral: వామ్మో.. రన్నింగ్ ట్రైన్ లో యువతి అరాచకం... ఇద్దరు మహిళలు, యువకుడిని కింద పడేసి మరీ.. వీడియో వైరల్..
ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోను ఓ ఇంస్టాగ్రామ్ ఖాతా నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోను 8 లక్షల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా దీనిని చూసి చాలామంది లైక్ కూడా చేశారు. అయితే, ఈ వీడియో చూసిన కొంతమంది మాత్రం.. ఇవి ప్రమాదకరమైన పాములు కావని జెర్రీబోతు జాతికి సంబంధించిన పాములని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా మరికొంతమంది అయితే బాలుడు సూపర్ అంటూ కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన పాములను పట్టుకోవడం చాలా డేంజర్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook