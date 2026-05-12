/Cobra Video: కింగ్ కోబ్రా పడగ కింద బుల్లి బాలుడు.. సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న వీడియో!

Black King Cobra Viral Video Watch: సోషల్ మీడియా లో నిత్యం ఏదో ఒక వింత వీడియో నెటిజన్లను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తూనే ఉంటుంది. కానీ తాజాగా వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో మాత్రం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించడమే కాకుండా తీవ్రభయాందోళనకు గురిచేస్తుంది. ఒక చిన్న బాలుడు ఏకంగా ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన బ్లాక్ కింగ్ కోబ్రా తో పచ్చిక మైదానంలో ఆడుకుంటున్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నాయి. ఈ వీడియోను చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యపోతున్నారు..
వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఒక పచ్చిక మైదానంలో ఒక బాలుడు ఎంతో అమాయకంగా ఆడుకుంటూ ఉండటం మీరు గమనించవచ్చు. అయితే, ఆ బాలుడి వెనికే ఒక భారీ బ్లాక్ కింగ్ కోబ్రా పడక విప్పి నిలబడి ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. ఆ పాము ఎంత భయానకరంగా ఉందంటే.. అది ఒక్కసారి కాటు వేస్తే ప్రాణాలు నిలవడం దాదాపు అసాధ్యం అన్నట్లు కనిపిస్తోంది. కానీ ఆ బాలుడు మాత్రం ఏ మాత్రం భయపడకుండా ఆ పాముకు మరింత దగ్గరగా అటు ఇటు కదలడం మీరు చూడొచ్చు.
ఈ వీడియో అక్కడే ఉన్న కొంతమంది వారి మొబైల్స్ ద్వారా చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోలో అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్న ప్రధాన అంశం ఏంటంటే.. సాధారణంగా మనుషుల అలికిడి అయితేనే అటాక్ చేసే కింగ్ కోబ్రా.. ఆ బాలుడిపై దాడి చేయకపోవడం. బాలుడు పాముకు అంత దగ్గరగా వెళుతున్నప్పటికీ.. అది కేవలం తన పడగలను అటు ఇటు తిప్పుతూ చూస్తోంది తప్ప కాటు వేయడానికి ప్రయత్నించడం లేదు.. బాలుడు దాని తోకను తాకినప్పటికీ.. దగ్గరగా వెళ్లిన.. అది శాంతంగా ఉండటం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది.. దీనిని చూసిన కొంత మంది దైవ లీల అంటుంటే మరి కొంతమంది అది పెంపుడుపామని చెబుతున్నారు..
ఈ వీడియో మిలియన్ల కొద్ది వ్యూస్ సంపాదించుకున్నప్పటికీ.. సోషల్ మీడియా నుంచి తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు కూడా వస్తున్నాయి. వ్యూస్ కోసం.. లైక్స్ కోసం చిన్న పిల్లల ప్రాణాలను పణంగా పెడతారా? అంటూ బాలుడి తల్లిదండ్రులపై సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఊహించని స్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములు ఎప్పుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తాయో ఎవరికీ తెలియదని.. ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన విన్యాసాలు ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగిస్తాయని వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వీడియో మాత్రం విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది.
