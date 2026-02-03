Video Viral: నా కొచ్చిన గోస ఎవరికి రావొద్దు అయ్యప్పో.!. గుక్కపెట్టి ఏడుస్తున్న బుడ్డొడు.. వీడియో చూస్తే నవ్వాపుకోలేరు..

Little boy Refusing to go to school Funny video: చాలా మందికి చిన్నతనంలో అసలు స్కూల్ అంటేనే నచ్చదు. పొరపాటున స్కూల్ అని చెబితే కొంత మంది దూరంగా పారిపోతారు. కరెక్ట్ గా ఉదయం స్కూల్ అనగానే కడుపులో నొప్పి, తలనొప్పి వస్తాయి. అదేంటో కానీ ప్రతిపనిని మెల్లగా చేస్తారు. ఎన్నిప్లాన్ లు వేసిన స్కూల్ ను అవాయిడ్ చేసేందుకు నానా పాట్లు పడతారు. వారి చివరి ప్లాన్ వరకు ప్రయత్నిస్తునే ఉంటారు. కానీ తల్లిదండ్రులు మాత్రం బలవంతంగా స్కూళ్లకు పంపుతారు. కొంత మంది పాఠశాలకు వెళ్లమని ఇంట్లో ఏడుస్తారు. రోడ్ల మీద నానాహంగామాలు చేస్తారు.
ఇలాంటి ఘటనలు దాదాపు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఎదురవుతునే ఉంటాయి. ప్రస్తుతం ఒక వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది. దీనిలో ఒక బాలుడు స్కూల్ కు వెళ్లనని మారాంకు దిగాడు.అంతేకాకుండా తనలాంటి కష్టం ఎవరి రావొద్దని అయ్యో.. అయ్యప్ప అంటూ వచ్చి రాని మాటలతో చాలా ముద్దుగా మారంచేశాడు. అతను చివరి వరకు కూడా స్కూల్ నుంచితప్పించుకునేందుకు నానా పాట్లు పడ్డాడు. ఇంత చిన్న వయసులో ఎన్ని కష్టాలు భరిస్తున్నట్లు పెద్ద బిల్డప్ ఇచ్చాడు .
కానీఆ తల్లి మాత్రం బుడ్డొడ్ని రెడీ చేసి బ్యాక్ తగిలించి మరీ అతడ్ని స్కూల్ కు రెడీ చేసింది. అతనికి బ్యాగ్ వేసి, చేతికి టిఫిన్ బాక్స్ బుట్టి ఇచ్చింది. మొత్తంగా ఈ బుడ్డొడి మొండితనంను, చేస్తున్న అల్లరిని అక్కడున్న వారు వీడియో తీశారు.
ఆతర్వాత దాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు వావ్.. బుడ్డొడు భలే ఉన్నాడంటూ నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నాడు. మరికొంత మంది వాడి యాస భలేగా ఉందని , ముద్దొస్తున్నాడని అంటున్నారు.