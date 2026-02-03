English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Video Viral: నా కొచ్చిన గోస ఎవరికి రావొద్దు అయ్యప్పో.!. గుక్కపెట్టి ఏడుస్తున్న బుడ్డొడు.. వీడియో చూస్తే నవ్వాపుకోలేరు..

Video Viral: నా కొచ్చిన గోస ఎవరికి రావొద్దు అయ్యప్పో.!. గుక్కపెట్టి ఏడుస్తున్న బుడ్డొడు.. వీడియో చూస్తే నవ్వాపుకోలేరు..

Boy refusing to go school Video: స్కూల్ కు వెళ్లాలని తల్లి రెడీచేయడంతో పాపం.. బాలుడు గుక్కపెట్టి ఏడుస్తు మారం చేశాడు.ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 3, 2026, 09:15 PM IST
  • స్కూల్ కు వెళ్లమంటే బాలుడి రచ్చ..
  • నవ్వులు పూయిస్తున్న వీడియో..

Trending Photos

Gold Mine Gudibande: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మరో బంగారుగని! దొరికినోళ్లకి దొరికినంత..ఎగబడుతున్న జనం!
7
gold mine
Gold Mine Gudibande: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మరో బంగారుగని! దొరికినోళ్లకి దొరికినంత..ఎగబడుతున్న జనం!
Private Employees: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు బంపర్ ఆఫర్.. వాళ్లందరి అకౌంట్లలోకి నేరుగా రూ.15,000..!
5
Bumper Offer for Private Employees
Private Employees: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు బంపర్ ఆఫర్.. వాళ్లందరి అకౌంట్లలోకి నేరుగా రూ.15,000..!
Gold Rate Today: బంగారం ధర మళ్లీ ఢమాల్.. ఫిబ్రవరి 3వ తేదీ, మంగళవారం పసిడి ధరలు ఇవే..!
5
Today Gold Rate
Gold Rate Today: బంగారం ధర మళ్లీ ఢమాల్.. ఫిబ్రవరి 3వ తేదీ, మంగళవారం పసిడి ధరలు ఇవే..!
Rakul Preet Singh: మీరసలు మనుషులేనా..?.. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ షాకింగ్ కామెంట్స్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
rakul preet singh
Rakul Preet Singh: మీరసలు మనుషులేనా..?.. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ షాకింగ్ కామెంట్స్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Video Viral: నా కొచ్చిన గోస ఎవరికి రావొద్దు అయ్యప్పో.!. గుక్కపెట్టి ఏడుస్తున్న బుడ్డొడు.. వీడియో చూస్తే నవ్వాపుకోలేరు..

Little boy Refusing to go to school Funny video:  చాలా మందికి చిన్నతనంలో అసలు స్కూల్ అంటేనే నచ్చదు. పొరపాటున స్కూల్ అని చెబితే కొంత మంది దూరంగా పారిపోతారు. కరెక్ట్ గా ఉదయం స్కూల్ అనగానే కడుపులో నొప్పి, తలనొప్పి వస్తాయి. అదేంటో కానీ ప్రతిపనిని మెల్లగా చేస్తారు. ఎన్నిప్లాన్ లు వేసిన స్కూల్ ను అవాయిడ్ చేసేందుకు నానా పాట్లు పడతారు. వారి చివరి ప్లాన్ వరకు ప్రయత్నిస్తునే ఉంటారు. కానీ తల్లిదండ్రులు మాత్రం బలవంతంగా స్కూళ్లకు పంపుతారు. కొంత మంది పాఠశాలకు వెళ్లమని ఇంట్లో ఏడుస్తారు. రోడ్ల మీద నానాహంగామాలు చేస్తారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఇలాంటి ఘటనలు దాదాపు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఎదురవుతునే ఉంటాయి. ప్రస్తుతం ఒక వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది. దీనిలో ఒక బాలుడు స్కూల్ కు వెళ్లనని మారాంకు దిగాడు.అంతేకాకుండా తనలాంటి కష్టం ఎవరి రావొద్దని అయ్యో.. అయ్యప్ప అంటూ వచ్చి రాని మాటలతో చాలా ముద్దుగా మారంచేశాడు. అతను చివరి వరకు కూడా స్కూల్ నుంచితప్పించుకునేందుకు నానా పాట్లు పడ్డాడు. ఇంత చిన్న వయసులో ఎన్ని కష్టాలు  భరిస్తున్నట్లు పెద్ద బిల్డప్ ఇచ్చాడు .

కానీఆ తల్లి మాత్రం బుడ్డొడ్ని రెడీ చేసి బ్యాక్ తగిలించి మరీ అతడ్ని స్కూల్ కు రెడీ చేసింది. అతనికి బ్యాగ్ వేసి, చేతికి టిఫిన్ బాక్స్ బుట్టి ఇచ్చింది. మొత్తంగా ఈ బుడ్డొడి మొండితనంను, చేస్తున్న అల్లరిని అక్కడున్న వారు వీడియో తీశారు.

Read more: king Cobra Video: ఏం గుండెరా వాడిది... 16 అడుగుల భారీ కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలుసా..?.. వీడియో..

ఆతర్వాత దాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు వావ్.. బుడ్డొడు భలే ఉన్నాడంటూ నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నాడు. మరికొంత మంది వాడి యాస భలేగా ఉందని , ముద్దొస్తున్నాడని అంటున్నారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Video ViralBoy refusing to go schoolsocial mediaTrending VideoViral news

Trending News