/Snake Video: వామ్మో.. నీటిలో దిగి ప్రమాదకరమైన పాముతో ఆడుకున్న చిన్నారి.. వీడియో..

Snake Video Viral: సోషల్ మీడియాలో రోజుకు ఒక వింతతో పాటు.. ఆశ్చర్యం కలిగించే ఘటన వెలుగులోకి నిత్యం ఎన్నో వస్తువుంటాయి. కొన్ని వీడియోలు నవ్వులు పూయిస్తే.. మరికొన్ని వీడియోలు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తూ అందరిని ఆకట్టుకుంటూ ఉంటాయి. ఇంకొన్ని వీడియోలైతే సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను భయాందోళనకు గురిచేస్తూ ఉంటాయి. తాజాగా అలాంటి భయానక ఆశ్చర్యం కలిగించే వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతుంది. ఒక చిన్నారి ఏకంగా ఒక ప్రమాదకరమైన పాముతో చిన్న చెరువులో ఆడుతున్న దృశ్యాలు నెటిజన్లను షాక్కు గురిచేస్తున్నాయి. అయితే దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో.. ఒక చిన్న పాప నడుములోతు ఉన్న చిన్న చెరువుకి సంబంధించిన కాలువలు దిగింది. అక్కడ ఆమెకు ఒక పెద్ద పాము కనిపించింది.. సాధారణంగా పామును చూస్తేనే పెద్ద వాళ్లు అయితే అరుపులు కేకలు వేస్తూ దూరం పరిగెడుతూ ఉంటారు. కానీ ఆ చిన్నారి మాత్రం ఏ మాత్రం భయం లేకుండా పాము వైపుకు వెళ్లడం మీరు చూడొచ్చు.. అంతటితో ఆగకుండా.. ఆ ప్రమాదకరమైన పామును చేతుల్లోకి తీసుకొని.. ఏకంగా తన మెడలోకి వేసుకుంది. అనంతరం ఆ నీటిలోనే పాముతో ఎంతో అల్లారి ముద్దుగా ఆడుకుంటూ కనిపించింది..
ఈ వీడియోలో అందరినీ అత్యంత ఆశ్చర్యానికి గురి చేసే విషయం ఏమిటంటే.. ఆ చిన్నారి పామును అంతలా పట్టుకొని అటు ఇటు ఆడుకుంటున్నప్పటికీ.. ఆ పాము ఆమెపై ఏమాత్రం దాడి చేయకపోవడం.. సాధారణంగా మనుషుల అలికిడి తగిలితేనే పాములు బుసలు కొడుతూ కాటు వేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి.. అలాంటిది ఈ వీడియోలో మాత్రం ఆ పాము కూడా చాలా ప్రశాంతంగా.. ఆ చిన్నారి తనకు స్నేహితురాలు అన్నట్లుగా ఉండిపోవడం ఇప్పుడు ఆశ్చర్యం కలిగించేలా చేస్తోంది..
ప్రస్తుతం ఈ వీడియో ఇంస్టాగ్రామ్తో పాటు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ అయినా ఎక్స్లో మిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్తో దూసుకుపోతోంది. ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు రకరకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. కొందరు ఆ చిన్నారి ధైర్యానికి ఆశ్చర్యపోతుంటే.. మరి కొంతమంది మాత్రం తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఆట అని.. తల్లిదండ్రులు పిల్లల పట్ల ఇంత నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం సరికాదని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పాములకు విషపు పళ్ళు పీకేసి ఉండవచ్చని కొందరు అభిప్రాయపడుతుంటే.. ఎలాంటి సందర్భాల్లోనైనా వన్యప్రాణులతో ఇలాంటి సాహసం చేయడం ప్రాణాలకే ముప్పని కొంతమంది నిపుణులు చెబుతూ వస్తున్నారు.
