  • Snake Video: పామును మెడలో వేసుకుని చిన్నారి హల్చల్.. ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తున్న వీడియో!

Snake Video: పామును మెడలో వేసుకుని చిన్నారి హల్చల్.. ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తున్న వీడియో!

Toddler playing With Snake Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఓ చిన్నారి పామును మెడలో వేసుకొని అటు ఇటు తిరుగుతున్న దృశ్యాలు విపరీతంగా వైరల్‌గా మారాయి. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. అయితే, ఇది ఎక్కడ జరిగిందో తెలియదు కానీ వీడియో మాత్రం వైరల్ గా మారింది. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 26, 2026, 01:21 PM IST

Snake Video: పామును మెడలో వేసుకుని చిన్నారి హల్చల్.. ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తున్న వీడియో!

 Toddler playing With Snake Video Watch: సోషల్ మీడియా యుగంలో నిత్యం ఏదో ఒక వింత వీడియో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తూనే ఉంది.. అయితే, తాజాగా ఇన్స్టాగ్రామ్‌లో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో చూస్తే మాత్రం ఎవరికైనా గుండె ఆగినంత పని అవుతుంది.. ఒక చిన్నారి ఏకంగా విష సర్పంతో ఆడుకుంటూ.. దానిని మెడలో వేసుకున్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్‌ను సైతం షేక్ చేస్తున్నాయి. నిజానికి ఇదెక్కడ జరిగిందో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు ఈ వీడియో మాత్రం విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది..

వైరల్ అవుతున్న రీల్‌లో ఒక చిన్న పాప తన ఎత్తు ఉన్న ఒక పాముతో ఎంతో ప్రేమగా పట్టుకొని ఉండడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. సాధారణంగా పాము పేరు వింటేనే పెద్దవారు ఆమడ దూరం పరిగెడుతూ ఉంటారు.. కానీ ఆ చిన్నారి మాత్రం ఆ పామును ఒక బొమ్మల పట్టుకొని ఉండడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది.. ఏమాత్రం భయం లేకుండా ఆ పామును పట్టుకొని.. దాన్ని తన మెడలో చుట్టూ వేసుకొని అటు ఇటు తిరుగుతూ అల్లరి చేస్తుంది. ఆ పాము కూడా చిన్నారికి ఎలాంటి హాని చేయకుండా ఉండడం ఇప్పుడు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది.

ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన కొద్ది నిమిషాలకే లక్షలాది వ్యూస్‌తో పాటు వేల సంఖ్యలో కామెంట్లతో వైరల్‌గా మారింది. అయితే, ఈ వీడియోపై సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.. ఆ చిన్నారి ధైర్యం చూస్తుంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంది.. ప్రకృతిలో మమేకం అవడం అంటే ఇదేనేమో అని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్ చేస్తుంటే.. మరి కొంతమంది ఇది అత్యంత ప్రమాదకరం.. వ్యూస్ కోసం తల్లిదండ్రులు పిల్లల ప్రాణాలను పణంగా పెట్టడమేంటని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. పాము ఎప్పుడు ఇలా ప్రవర్తిస్తుందో చెప్పలేమని.. చిన్నపిల్లలను ఇలాంటి వాటికి దూరంగా ఉంచడం చాలా మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు..

 
 
 
 
 

సోషల్ మీడియాలో పాపులారిటీ కోసం సాహసాలు చేయడం ప్రాణాంతకమని వన్యప్రాణి సంరక్షకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.. అది విషమున్న పాము అయిన.. కాకపోయినా దాడి చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని.. ఇలాంటి చిన్నారుల విషయంలో నిర్లక్ష్యం వహించడం మంచిది కాదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో పెద్ద హాట్ టాపిక్ గా మారింది.. షేర్ చేసిన కొద్ది నిమిషాలకే బీభత్సంగా వైరల్ అవ్వడం విశేషం.

Read more: Viral Video: ముక్కుతో సిగరెట్ తాగడమేంటి? ఈ వీడియో ఒకసారి చూడండి..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

  

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

