Python Snake Video Watch: సోషల్ మీడియాలో గత కొద్ది రోజులుగా పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. చాలామంది ఇలాంటి వీడియోలు ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే, ఇలాంటి వీడియోలు విపరీతంగా ఇతరులకు షేర్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పెంపుడు పాములకు సంబంధించిన వీడియోలైతే కొంతమంది రోజు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. పిల్లలు వాటితో ఆడుకుంటున్న క్రమంలో వీడియోలు తీసి కూడా సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలకు సంబంధించిన వీడియోలు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తున్నాయి.. తాజాగా ఇదే ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది.
తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో చూసి నెటిజన్లు ఒక్కసారిగా షాక్ అవుతున్నారు. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఓ చిన్నారి మెడలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన పైథాన్ స్నేక్ పిల్ల ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే, ఈ స్నేక్ ఎంత ప్రమాదకరమో మనందరికీ తెలిసిందే. కానీ ఆ చిన్నారి ఏ మాత్రం భయపడకుండా తన మెడలో ఏకంగా ప్రమాదకరమైన పామును వేసుకొని ఆడుతూ ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా ఆ చిన్నారి తన రెండు చేతులతో పాములను పట్టుకుని ఉండడం మీరు చూడొచ్చు..
ఈ వీడియోలో ఆ చిన్నారి మొదటగా ఒక చేతును వదిలిపెట్టడంతో పాము తలభాగం అటు ఇటు అనడం మీరు గమనించవచ్చు. అయితే, ఈ సమయంలో ఆ చిన్నారి కాస్త భయపడినప్పటికీ మళ్లీ తిరిగి రెండో చేతిలో కూడా ఆ పాముని పట్టుకొని ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. ఏదేమైనా ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన పాములను పిల్లల చేతికి ఇవ్వడం డేంజర్ అని వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు. ఇవి పెంపుడు పాముల అయినప్పటికీ కొన్ని సందర్భాల్లో.. దాడి చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని వారు తెలుపుతున్నారు.
Read more: Video Viral: వామ్మో.. రన్నింగ్ ట్రైన్ లో యువతి అరాచకం... ఇద్దరు మహిళలు, యువకుడిని కింద పడేసి మరీ.. వీడియో వైరల్..
తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియో ఓ ఇంస్టాగ్రామ్ ఖాతా నుంచి షేర్ చేశారు. అయితే, ఈ వీడియోలో ఉన్న పాము పెంపుడుది కావడంతో ఆ చిన్నారిని ఏమీ అనలేకపోయింది. అంతేకాకుండా ఆ చిన్నారి దగ్గరే తల్లిదండ్రుల నుండి వీడియోలు చిత్రీకరించారు. వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. ఇప్పుడు ఇది విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోను కొన్ని వేల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా చాలామంది ఈ వీడియోను చూసి కామెంట్లు కూడా చేసినట్లు సమాచారం.
Read more: Video Viral: వామ్మో.. రన్నింగ్ ట్రైన్ లో యువతి అరాచకం... ఇద్దరు మహిళలు, యువకుడిని కింద పడేసి మరీ.. వీడియో వైరల్..
