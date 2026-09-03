/Little Krishna Video: అరెవావ్.. బాల్కనీలో కూర్చుని వెన్న తింటున్నచిన్నారి కన్నయ్య.. క్యూట్ వీడియో..

Little Krishna enjoys makhan on balcony video viral: శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమిని హిందువులు ఎంతో పవిత్రంగా జరుపుకుంటారు. ముఖ్యంగా శ్రావణ మాసంలో కృష్ణ పక్ష అష్టమి తిథితో ఉన్న రోజు జన్మాష్టమిని జరుపుకుంటారు. మనం ఈసారి జన్మాష్టమిని సెప్టెంబర్ 4న శుక్రవారం రోజున జరుపుకుంటాం. అయితే కన్నయ్య పుట్టిన రోజు వేడుకలు దేశ వ్యాప్తంగా ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ముఖ్యంగా వైష్ణవ ఆలయాలను అందంగా ముస్తాబు చేశారు. అంతే కాకుండా చాలా మంది ఈ రోజు కన్నయ్యకు ఛప్పన్ భోగ్ నైవేద్యం సమర్పిస్తారు.
తమ పిల్లలకు చిన్నారి కన్నయ్యలా వేశం వేసి మురిసిపోతారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం జన్మాష్టమి వేళ చిన్నారి కన్నయ్యలకు చెందిన వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ గా మారుతున్నాయి. తాజాగా.. ఒక బాలుడ్ని చిన్నారి కన్నయ్యలా వేశంవేశారు. అయితే.. ఆ బాలుడు అచ్చం కన్నయ్యలా వెన్న తింటున్నాడు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
చిన్నారిని వారి తల్లిదండ్రులు అచ్చం కన్నయ్యలా రెడీ చేశారు. మరీ కృష్ణుడి ఎలా అయితే సీక్రెట్ గా వెన్నను దొంగిలించి తిన్నాడో..ఈ బాలుడు సైతం అలాగే వెన్నతో ఉన్న కుండను తీసుకుని బాల్కనీలో కూర్చుని ఏంచక్కావెన్నను తింటున్నాడు.
ఇంతలో ఈ క్యూట్ దృశ్యాన్ని మరో అపార్ట్ మెంట్ నుంచి ఒక వ్యక్తి వీడియో తీశాడు. ఆతర్వాత ఆ చిన్నారి తల్లి కూడా వచ్చి అతడ్ని హత్తుకుంది. చిన్నారి మాత్రం క్యూట్ గా వెన్న తింటూ వీడియోకు ఫోజిచ్చాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు.