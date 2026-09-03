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Little Krishna Video: అరెవావ్.. బాల్కనీలో కూర్చుని వెన్న తింటున్నచిన్నారి కన్నయ్య.. క్యూట్ వీడియో..

Janmashtami celebrations:  ఎక్కడ చూసిన కూడా ఆలయాలన్నింటిని జన్మాష్టమి పండగ వేళ అందంగా ముస్తాబు చేస్తున్నారు. మరోవైపు చాలా మంది తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు చిన్నారి  కృష్ణుడిలా అందంగా రెడీ చేసి మురిసి పోతారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 03, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 04:29 PM IST
Little Krishna Video: అరెవావ్.. బాల్కనీలో కూర్చుని వెన్న తింటున్నచిన్నారి కన్నయ్య.. క్యూట్ వీడియో..
Image Credit: videoviral(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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