Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /సోషల్
  • /Ganesh Mouse: గణేశ్‌ మండపంలో ఆశ్చర్యకర ఘటన.. కదలకుండా గణనాథుడి వద్ద ఎలుక

Ganesh Mouse: గణేశ్‌ మండపంలో ఆశ్చర్యకర ఘటన.. కదలకుండా గణనాథుడి వద్ద ఎలుక

Viral Video Of Lord Ganesh Vahan Mouse Stay At Pandal: విఘ్నాలు తొలగించే వినాయకుడు భక్తుల విశేష పూజలందుకుంటుండగా.. అతడి వాహనమైన ఎలుక మండపంలో ప్రత్యక్షమైంది. రెండు రోజులుగా గణపయ్య ఒడిలో ఎలుక కూర్చొని భక్తుల భజనలు, కీర్తనలు ఉంటూ సందడి చేస్తోంది. ఈ ఆసక్తికర వార్త వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 15, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 06:57 PM IST
Ganesh Mouse: గణేశ్‌ మండపంలో ఆశ్చర్యకర ఘటన.. కదలకుండా గణనాథుడి వద్ద ఎలుక
Image Credit: Mouse Pradakshin To Lord Ganesh In Pandal

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ganesh Mouse: గణేశ్‌ మండపంలో ఆశ్చర్యకర ఘటన.. కదలకుండా గణనాథుడి వద్ద ఎలుక
2
3
4
5