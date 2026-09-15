/Ganesh Mouse: గణేశ్‌ మండపంలో ఆశ్చర్యకర ఘటన.. కదలకుండా గణనాథుడి వద్ద ఎలుక

Mouse Pradakshina To Lord Ganesh: వినాయక చవితి ఉత్సవాలు దేశవ్యాప్తంగా అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమవగా.. రెండో రోజు కూడా గణనాథుడు భక్తుల పూజలందుకున్నాడు. విఘ్నాలు తొలగించే వినాయకుడికి భక్తులు పూజలు చేసి తమ కోరికలు విన్నవించుకున్నారు. రెండో పూజలు అందుకున్న వినాయకుడి వద్దకు ఆయన వాహనమైన మూషికం వచ్చింది. గణేశ్ మండపంలో ఎలుక ప్రత్యక్షమవడంతో భక్తులు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. మండపంలో కొన్ని నిమిషాల పాటు మూషికం అలాగే మండపంలో ఉంది. ఈ ఆసక్తికర సంఘటన ఏపీలోని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.
వినాయక చవితి వేడుకల్లో అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఒక వింత సంఘటన అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. గణనాథుడి వాహనమైన మూషికం సాక్షాత్తు ఆ దేవుడి చెంత ఉండిపోయింది. ఎక్కడకు కదలకుండా అక్కడే ఎలుక ఉండిపోయింది. అల్లూరి జిల్లా సీలేరులోని గిరిజన బాలికల ఆశ్రమ పాఠశాలలో వినాయక చవితి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ వేడుకల్లో భాగంగా ఏర్పాటుచేసిన వినాయక విగ్రహం వద్దకు ఒక మూషికం (ఎలుక) చేరింది.
మొదట గణనాథుడి విగ్రహం చుట్టూ ప్రదక్షిణ మాదిరి ఎలుక చేసింది. అనంతరం గణేశుడి ఒడిలో ఎలుక కూర్చుంది. గంటల తరబడి అక్కడే కదలకుండా ఉండిపోయింది. పాఠశాలలో పిల్లలు చేసే భజనలు, పెద్ద శబ్దాలు వస్తున్నప్పటికీ ఆ మూషికం ఏమాత్రం బెదరకుండా అక్కడే ఉంది. వినాయక చవితి రోజు మొదలైన ఈ ప్రయాణం ఇప్పటికీ గణేశ్ విగ్రహం చుట్టూ సాగుతోంది. విద్యార్థులు బొట్టు పెడితే కూడా ఎలుక పారిపోకుండా నామం ధరించింది.
పాఠశాల విద్యార్థులు భక్తితో బొట్టు పెట్టి.. తినడానికి ఇష్టమైన ఆహారాన్ని అందిస్తున్నారు. ఆ ఎలుక ఎక్కడికీ వెళ్లకుండా అక్కడే ఆహారం తింటూ గణపయ్య విగ్రహం దగ్గరే ఉంటోంది. దీన్ని దేవుని లీలగా స్థానికులు భావిస్తున్నారు. ఈ వింత దృశ్యాన్ని చూసిన పాఠశాల ఇంచార్జ్ ప్రధానోపాధ్యాయురాలు నాగశకుంతల, ఇతర ఉపాధ్యాయులు మరియు విద్యార్థులు మరింత భక్తిభావంతో పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. వినాయకుడితో పాటు ఆయన వాహనమైన మూషికం కూడా ప్రత్యక్షంగా దర్శనమివ్వడంతో స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున చూసేందుకు ఎగబడుతున్నారు.