Love Failure Coaching Center: లవ్ ఫెయిల్యూర్ అయితే సాధారణంగా కొంతకాలం బాధపడి.. అందులో నుంచి కోలుకోవడానికి బయటపడటానికి ప్రయత్నిస్తారు. మనకు లవ్ సెట్ కాదులే అనుకుంటూ కొత్త జీవితం ఆరంభిద్దామని అనుకుంటారు. కొందరు స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడుపుతూ ఆ బాధను తట్టుకుంటారు. కానీ చైనాకు చెందిన కొందరు మహిళలు మాత్రం తమకు దూరమైన ప్రేమికుడిని తిరిగి దక్కించుకోవడానికి వినూత్నంగా.. వింతగా ఆలోచిస్తున్నారు. ఇందుకోసం వేలాది, లక్షలాది రూపాయలు ఖర్చు చేస్తూ ప్రత్యేకంగా 'రిలేషన్షిప్ కోచ్లను' ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఇటీవల చైనాలో ఈ 'లవ్ కోచింగ్' లేదా 'గెట్ యువర్ ఎక్స్ బ్యాక్' అనే బిజినెస్ జోరందుకుంది. బ్రేకప్ అయిన తర్వాత తమ మాజీ ప్రియుడిని మళ్లీ ఎలా ఆకట్టుకోవాలి..? అతడిని తిరిగి తమ జీవితంలోకి ఎలా రప్పించాలి..? అనే విషయాలపై ఈ నిపుణులు మహిళలకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు.
తమను తాము ప్రేమ, సంబంధాల నిపుణులుగా చెప్పుకుంటూ.. తమ మాజీ ప్రియులను తిరిగి జీవితంలోకి రప్పించుకునేందుకు ఐడియాలు ఇస్తామని వారు చెబుతున్నారు. ఈ కౌన్సెలింగ్ లేదా కోచింగ్ కోసం సంబంధిత సంస్థలు, నిపుణులు భారీ స్థాయిలో ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. కోచింగ్ ప్యాకేజీని బట్టి వేల నుంచి లక్షల రూపాయల వరకు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. ఈ కోచింగ్లో భాగంగా నిపుణులు మహిళలకు పలు రకాల సూచనలు ఇస్తుంటారు. మాజీ ప్రేమికుడికి ఎలాంటి మెసేజ్లు పంపాలి..? సోషల్ మీడియాలో ఎలాంటి పోస్టులు పెడితే అతడి దృష్టిని మళ్లీ ఆకర్షించవచ్చు..? పాత గొడవలను మరిచిపోయి, తిరిగి ఎలా ప్రేమ జీవితం ప్రారంభించాలి..? వ్యక్తిత్వంలో ఎలాంటి మార్పులు తెచ్చుకోవాలి..? వంటి వాటి గురించి శిక్షణ ఇస్తారు.
సౌత్ చైనా మార్నింగ్ పోస్ట్ నివేదిక ప్రకారం.. 28 ఏళ్ల చైనా మహిళ తన మాజీ లవర్ను మళ్లీ తన దారిలోకి తీసుకువచ్చుకునేందుకు ఓ రిలేషన్షిప్ కోచ్ను సంప్రదించింది. తన అసలు పేరు చెప్పకుండా "వాన్" అని పేరు చెప్పిన ఆ మహిళ.. తాను ఆ కోచ్కు సుమారు 3,500 యువాన్లు (దాదాపు 40,000 రూపాయలు) చెల్లించినట్లు తెలిపింది. కోచ్ మొదట 90 నిమిషాల పాటు ఫోన్లో మాట్లాడారని పేర్కొంది. తన ప్రియుడు వీడిపోవడం కారణం తనను ప్రేమించకపోవడం కాదని.. తనలోని మితిమీరిన అభద్రతాభావం, భావోద్వేగం తమ సంబంధంలో సమస్యలను సృష్టిస్తున్నాయని ఆమె వివరించింది. చిన్నతనంలో తన తల్లిదండ్రుల నుంచి తగినంత ప్రేమ లభించకపోవడం వల్ల కూడా ఈ అభద్రతాభావం ఏర్పడి ఉండవచ్చని ఆమెతో కోచ్ చెప్పారు. తన ప్రేమను తిరిగి పొందేందుకు నెలరోజులపాటు తనకు నిరంతర సలహాలు, మార్గదర్శకత్వం అందించారని ఆమె చెప్పింది.
ఇందులో భాగంగా మొదటి మొదటి 21 రోజుల పాటు తన మాజీ ప్రియుడితో ఎలాంటి సంబంధం పెట్టుకోకూడదు. ఆమె తన వ్యక్తిత్వాన్ని, రూపాన్ని మార్చుకోవాలని కూడా సలహా ఇచ్చారు. సోషల్ మీడియాలో ఎలాంటి పోస్టులు పెట్టాలి..? ఎప్పుడు స్పందించాలి..? ఎలా మాట్లాడాలి..? అనే విషయాలపై ఆమెకు పూర్తిగా వివరించారు. ఈ ప్లాన్ను పక్కగా అమలు చేస్తే.. తన మాజీ ప్రియుడిని తిరిగి పొందే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని చెప్పారు.
కోచ్ సలహాలను సీరియస్గా తీసుకుని అన్ని పద్ధతులు పాటించిన వాన్.. తన మాజీ ప్రియుడు మళ్లీ తనతో మాట్లాడతాడని ఆశతో ఎదురుచూసింది. కానీ కోచ్ చెప్పినట్లు జరగలేదు. ఆమె మాజీ ప్రియుడు చాట్ యాప్లో బ్లాక్ చేశాడు. ఈ విషయంపై కోచ్ను ప్రశ్నించగా.. మరో ఖరీదైన ప్యాకేజీ గురించి చెప్పారు. ఈసారి కోచ్ 9,800 యువాన్లు అంటే దాదాపు రూ.1.15 లక్షల విలువైన కొత్త ప్యాకేజీని సూచించారు. మరింత అనుభవజ్ఞుడైన మార్గదర్శకుడు ఆమెకు సహాయం చేస్తాడని అన్నారు. ఇలాంటి మరో కేసులో ఒక మహిళ తన మాజీ భర్తను మళ్లీ కలుసుకునేందుకు దాదాపు 20,000 యువాన్లు (దాదాపు 2.3 లక్షల రూపాయలు) ఖర్చు చేసింది.
చైనాలో మారుతున్న జీవనశైలి, సోషల్ మీడియా ప్రభావం వల్ల చాలామంది యువత సంబంధాల విషయంలో తీవ్ర భావోద్వేగానికి లోనవుతున్నారని సామాజిక విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ప్రేమ బంధాన్ని కాపాడుకోవడానికి లేదా కోల్పోయిన ప్రేమను తిరిగి పొందడానికి ఎంతటి భారీ మొత్తమైనా ఖర్చు చేయడానికి వెనుకాడటం లేదు. అయితే ఈ తరహా లవ్ కోచింగ్ ఎంతవరకు పనిచేస్తుందనే దానిపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇటీవల చైనాలో మానసిక కౌన్సెలింగ్ కంపెనీల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. 2016లో ఈ కంపెనీలు 18 వేలు ఉండగా.. ఇప్పుడు వాటి సంఖ్య 1,60,000 దాటింది. కొందరు ఇది మానసిక ఉపశమనాన్ని ఇస్తుందని భావిస్తుంటే.. మరికొందరు మాత్రం ఇది కేవలం డబ్బులు దండుకునే వ్యాపారమని విమర్శిస్తున్నారు. కారణమేదైనా, చైనాలో ట్రెండ్ అవుతున్న ఈ వార్త ప్రస్తుతం నెట్టింట తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.