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లవ్‌ ఫెయిల్యూర్ కోచింగ్ సెంటర్స్.. మాజీ లవర్‌ను మళ్లీ దారిలోకి తెచ్చుకోవడానికి టిప్స్..!

Love Failure Coaching Center: చైనాలో ఓ వింత ట్రెండ్ నడుస్తోంది. ప్రేమ విఫలమైన భగ్న ప్రేమికులకు మళ్లీ తమ లవర్‌ను రిలేషన్‌షిప్‌లో తెచ్చుకునేందుకు ప్రత్యేక నిపుణులు వచ్చేశారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేక ప్యాకేజీలు నిర్ణయించి.. సెంటర్లు ఏర్పాటు చేశారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 24, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 03:50 PM IST
లవ్‌ ఫెయిల్యూర్ కోచింగ్ సెంటర్స్.. మాజీ లవర్‌ను మళ్లీ దారిలోకి తెచ్చుకోవడానికి టిప్స్..!
Image Credit: Love Failure Coaching Center (Source: AI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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లవ్‌ ఫెయిల్యూర్ కోచింగ్ సెంటర్స్.. మాజీ లవర్‌ను మళ్లీ దారిలోకి తెచ్చుకోవడానికి టిప్స్..!
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