English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Romance in Lift Video: లిఫ్ట్‌లో రెచ్చిపోయిన అమ్మాయి.. బిగి కౌగిలిలో ప్రియుడ్ని బంధించి కసితీరా ముద్దులు.. వీడియో వైరల్..

Romance in Lift Video: లిఫ్ట్‌లో రెచ్చిపోయిన అమ్మాయి.. బిగి కౌగిలిలో ప్రియుడ్ని బంధించి కసితీరా ముద్దులు.. వీడియో వైరల్..

Lover romance in lift video: లవర్స్ లిప్ట్ లో పాడుపనులు చేస్తూ రెచ్చిపోయారు. అసలు అది పబ్లిక్ లిఫ్ట్ అన్న విషయం కూడా మర్చిపోయి కామంతో రగిలిపోయారు. హగ్ చేసుకుని మరీ తమ కామదాహన్ని తీర్చుకున్నారు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 12, 2025, 02:37 PM IST
  • లిఫ్ట్ లో లవర్స్ రొమాన్స్..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Fastest Trains: ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన 10 రైళ్లు ఇవే.. టాప్‌లో ఏ దేశం ట్రైన్ ఉందంటే..?
10
World Fastest Trains
Fastest Trains: ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన 10 రైళ్లు ఇవే.. టాప్‌లో ఏ దేశం ట్రైన్ ఉందంటే..?
Motorola G67 Power 5G Price: రండి బాబు రండి.. రూ.1,800కే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Motorola G67 Power మొబైల్.. ఏకంగా రూ.13 వేల బోనస్!
5
Moto G67 Power
Motorola G67 Power 5G Price: రండి బాబు రండి.. రూ.1,800కే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Motorola G67 Power మొబైల్.. ఏకంగా రూ.13 వేల బోనస్!
Shukra Mahadasha Effect: శుక్ర మహార్ధశ యోగంతో ఈ రాశుల వారికి రాబోయే 20 యేళ్లు రాజ భోగమే.. మీ రాశి ఉందా..
5
Shukra dasha
Shukra Mahadasha Effect: శుక్ర మహార్ధశ యోగంతో ఈ రాశుల వారికి రాబోయే 20 యేళ్లు రాజ భోగమే.. మీ రాశి ఉందా..
Girija Oak: ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తున్న గిరిజ ఓక్..నీలిరంగు చీరలో ఏముంది మావ..కెవ్వుకేక!
7
Girija Oak
Girija Oak: ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తున్న గిరిజ ఓక్..నీలిరంగు చీరలో ఏముంది మావ..కెవ్వుకేక!
Romance in Lift Video: లిఫ్ట్‌లో రెచ్చిపోయిన అమ్మాయి.. బిగి కౌగిలిలో ప్రియుడ్ని బంధించి కసితీరా ముద్దులు.. వీడియో వైరల్..

Lovers hot kisses and hugs in public lift video: ఇటీవల కొంత మంది యువతీ, యువకులు కామంతో బరితెగించి రెచ్చిపోతున్నారు. బస్టాండ్ లు, మెట్రోలు,  రైల్వే బాత్రూమ్ లు ఎక్కడ గ్యాప్ దొరికిన  కూడా ముద్దులు, హగ్గులతో రొమాన్స్ లు చేసుకుంటున్నారు. కొంత మంది తప్పతాగి బైక్ ల మీద, కార్లలో పాడుపనులు చేస్తున్నారు. చుట్టుపక్కల అసలు ఎవరన్నా.. ఉన్నారన్న ఇంగీతం కూడా మర్చిపోయి.. నవ్వుపోదురు గాక... నాకేంటీ సిగ్గు అన్నట్లు నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. పశువుల కన్నా ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. వీళ్ల ప్రవర్తన చూసి చాలా మంది దూరంగా పారిపోతున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

అబ్బాయిలు కొంత మంది అమ్మాయిల్ని చూస్తే కక్కుర్తి పడతారు.. సొల్లుకారుస్తారు.. కానీ కొంత మంది అమ్మాయిలు కూడా తామేంతక్కువ తిన్నామా.. అన్నట్లు ఇటీవల నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. మగాళ్లను రెచ్చగొడుతు వేళపాళ, సమయం , సందర్భంలేకుండా సైలెంట్ గా ఉంటూ మగాళ్లను రెచ్చగొడుతున్నారు.

ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక యువతి యువకుడ్ని కసితీరా ముద్దులు పెట్టుకుంటుంది. లిఫ్ట్ లో ఇద్దరు యువతీ, యువకులు ఎక్కారు. అప్పుడు ఇద్దరికి మూడ్ వచ్చిందో ఏంటో కానీ.. కంట్రోల్ చేసుకోలేక లిఫ్ట్ లోనే ఇద్దరు రెచ్చిపోయారు. అమ్మాయి మరీ ముదురుగా ఉన్నట్లు ఉంది.

తన లవర్ ను గట్టిగా అదిమి పట్టి గట్టిగా ముద్దులు పెడుతూ, తన బిగి కౌగిలిలో అతడ్ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసింది. అతను ఆమె బారి నుంచి వదిలించుకుందామన్నా.. ఆమె ఎక్కడ గ్యాప్ ఇవ్వడంలేదు. ముద్దులతో అతడ్ని ముంచెత్తింది. ఆతర్వాత తన ఆంత్రం తగ్గాక మెల్లగా అతడ్ని వదిలేసింది.

Read more: Snake Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.!. మెలికలు తిరుగుతూ డ్యాన్స్ చేస్తు, ఆకాశంలో ఎగిరిన నాగు పాము... వీడియో వైరల్..

ఇద్దరు కూడా కూల్గా అసలు ఏమికాలేదన్నట్లు ఒకర్నిమరోకరు చూసుకుంటూ లిప్ట్ నుంచి బైటకు వచ్చేశారు. మొత్తంగా వీరి యవ్వారం కాస్త అక్కడున్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది. ఇది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్ లు  ఇలా తయారయ్యారెంట్రా అంటూ.. కామెంట్లు చేస్తున్నారు. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Lovers Romancecouple romance in liftlovers kiss videolovers hug videolovers intimates in lift

Trending News