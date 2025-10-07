Lovers Romance Video: ఏంట్రా ఈ బరితెగింపు.!. మెట్రోలో గాఢంగా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ మరీ.. వీడియో వైరల్..

Lovers kissing and intimating inside delhi metro video: ఇటీవల కాలంలో యువతీ, యువకులు మరీ బరితెగించి ప్రవర్తిస్తున్నారు. బస్టాండ్ లు,మెట్రోలు, పబ్లిక్ ప్రదేశాల్లో తమ కామా వాంఛల్ని తీర్చుకుంటున్నారు. అమ్మాయిలు సైతంకొంత మంది ఇలాంటి వాటిలో ఏ మాత్రం తగ్గెదెలా అన్నట్లు ప్రవర్తిస్తున్నారు. యువకుల్ని మరింతగా రెచ్చగొట్టి మరీ వారి కామ వాంఛల్ని తీర్చుకుంటున్నారు.
ఇటీవల మెట్రోలో, రన్నింగ్ ట్రైన్ లలో, పబ్లిక్గా రొమాన్స్ లు చేసుకుంటున్న వీడియోలు ఎక్కువగా వైరల్ అవుతున్నాయి. చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు సిగ్గుతో పక్కకు పోతున్న వీరు మాత్రం మారడం లేదు. ముఖ్యంగా మెట్రోలు తమ కామవాంఛలకు అడ్డగా చేసుకున్నట్లు కొంత మంది ప్రవర్తిస్తున్నారు.
What a Gen-Z creation — turned the metro into a mini park 💃🕺
Round of applause 👏 for the parents who raised this level of “confidence.” 🤦♂️#GenZ #MetroCulture #ParentingGoalspic.twitter.com/SaJwqkGuga
— MenToo (@MenTooSave) October 6, 2025
ప్రస్తుతం ఢిల్లీ మెట్రోలో ఇద్దరు లవర్స్ గాఢంగా ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నారు. చుట్టుపక్కల అంత మంది ప్రయాణికులుఉన్నా తమకు ఏమి పట్టనట్లు ప్రవర్తిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా.. మొత్తంగా పబ్లిక్ గా రెచ్చిపోయి ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నారు. ఒకరి పెదాలు మరోకరి నోట్లో పెట్టుకుని గాఢంగా లిప్ లాక్ చేసుకున్నారు.
వీరి చేష్టలతో అక్కడున్న వారు దూరంగా పోతున్నారు. మొత్తంగా యువతీ, యువకులు చెయ్యి అడ్డం పెట్టి మరీ దారుణంగా, పచ్చిగా ప్రవర్తించాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. పబ్లిక్ గా ఇలాంటి ఘటనలు మాత్రం కరెక్ట్ కాదని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. అంతే కాకుండా..అసలు సమాజం ఎటుపోతుందని కూడా ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈవీడియో వైరల్గామారింది.
