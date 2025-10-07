English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Lovers Romance Video: ఏంట్రా ఈ బరితెగింపు.!. మెట్రోలో గాఢంగా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ మరీ.. వీడియో వైరల్..

Lovers romance in delhi metro video: రన్నింగ్ మెట్రోలో లవర్స్ రెచ్చిపోయారు. అసలు చుట్టుపక్కల జనాలు ఉన్న విషయంకూడా మర్చిపోయారు. ముద్దులు పెట్టుకుంటూ తమ కామవాంఛను తీర్చుకున్నారు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ గామారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 7, 2025, 04:39 PM IST
  • ఢిల్లీ మెట్రోలో పాడుపని..
  • పచ్చిగా రెచ్చిపోయిన లవర్స్..

Lovers Romance Video: ఏంట్రా ఈ బరితెగింపు.!. మెట్రోలో గాఢంగా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ మరీ.. వీడియో వైరల్..

Lovers kissing and intimating inside delhi metro video: ఇటీవల కాలంలో యువతీ, యువకులు మరీ బరితెగించి ప్రవర్తిస్తున్నారు. బస్టాండ్ లు,మెట్రోలు, పబ్లిక్ ప్రదేశాల్లో తమ కామా వాంఛల్ని తీర్చుకుంటున్నారు. అమ్మాయిలు సైతంకొంత మంది ఇలాంటి వాటిలో ఏ మాత్రం తగ్గెదెలా అన్నట్లు ప్రవర్తిస్తున్నారు. యువకుల్ని మరింతగా రెచ్చగొట్టి మరీ వారి కామ వాంఛల్ని తీర్చుకుంటున్నారు.

ఇటీవల మెట్రోలో, రన్నింగ్ ట్రైన్ లలో, పబ్లిక్గా రొమాన్స్ లు చేసుకుంటున్న వీడియోలు ఎక్కువగా వైరల్ అవుతున్నాయి. చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు సిగ్గుతో పక్కకు పోతున్న వీరు మాత్రం మారడం లేదు. ముఖ్యంగా మెట్రోలు తమ కామవాంఛలకు అడ్డగా చేసుకున్నట్లు కొంత మంది ప్రవర్తిస్తున్నారు.

 

ప్రస్తుతం ఢిల్లీ మెట్రోలో ఇద్దరు లవర్స్ గాఢంగా ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నారు. చుట్టుపక్కల అంత మంది ప్రయాణికులుఉన్నా తమకు ఏమి పట్టనట్లు ప్రవర్తిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా.. మొత్తంగా పబ్లిక్ గా రెచ్చిపోయి ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నారు. ఒకరి పెదాలు మరోకరి నోట్లో పెట్టుకుని గాఢంగా లిప్ లాక్ చేసుకున్నారు.

Read more: Blinkit Delivery Agent Video: డెలివరీ బాయ్ పైశాచీకం..యువతి ప్రైవేటు పార్ట్‌ను గిల్లుతూ పాడుపని.. వీడియో వైరల్...

వీరి చేష్టలతో అక్కడున్న వారు దూరంగా పోతున్నారు. మొత్తంగా యువతీ, యువకులు చెయ్యి అడ్డం పెట్టి మరీ దారుణంగా, పచ్చిగా ప్రవర్తించాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.  పబ్లిక్ గా ఇలాంటి ఘటనలు మాత్రం కరెక్ట్ కాదని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. అంతే కాకుండా..అసలు సమాజం ఎటుపోతుందని కూడా ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈవీడియో వైరల్గామారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

