Couple Romance Video: ఏంట్రా ఈ బరితెగింపు..?.. బస్టాండ్‌లో యువతిని ముద్దులు పెడుతూ, అక్కడ చెయ్యిపెట్టి మరీ.!. వీడియో..

Lovers Romance video: ఇద్దరు లవర్స్ బస్టాండ్ లోనే రెచ్చిపోయారు. ముద్దులు పెట్టుకుంటూ, హగ్ లు ఇచ్చుకుంటూ తమ పైశాచీకం బైటపెట్టారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 24, 2025, 10:04 AM IST
  • బస్టాండ్ లో లవర్స్ రొమాన్స్..
  • వీడియో వైరల్..

Couple Romance Video: ఏంట్రా ఈ బరితెగింపు..?.. బస్టాండ్‌లో యువతిని ముద్దులు పెడుతూ, అక్కడ చెయ్యిపెట్టి మరీ.!. వీడియో..

Lovers public romance at bus stand trending video: కొంతమంది యువతీ,యువకులు ఇటీవల మరీ ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. పబ్లిక్గా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ, రోమాన్స్ లు చేసుకుంటు నీచపు పనులు చేస్తున్నారు. బైక్ ల మీద వెళ్తు, కార్లలో రాసలీలలు చేసుకుంటున్నారు. కొంత మంది అయితే  పబ్లిక్ గా మెట్రోలు, బస్టాండ్ లు, సందులు గొందుల్లో తమ కామవాంఛను తీర్చుకుంటున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

చుట్టుపక్కల ఎవరన్న ఉన్నారన్న విషయం కూడా ఆలోచించకుండా పశువుల కన్నాహీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. వీరి చేష్టలు చూసి జనాలు దూరంగా వెళ్లిపోతున్నారు. తాజాగా.. బస్టాండ్ లో ఇద్దరు జంట చేసిన పాడుపని నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

యువతీ, యువకులు ఇద్దరుబస్టాండ్ లో ఉన్నారు. మరీ రొమాంటిక్ గా అన్పించిందో ఏంటో కానీ.. ఇద్దరు కూడా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ రెచ్చిపోయారు. యువతి సైతం తన లవర్ ముద్దులు పెడుతుంటూ.. వారించకుండా.. కమాన్ అన్నట్లు అతడ్ని టెంప్ట్ చేసింది.

Read more: Video Viral: పోయే కాలం అంటే ఇదేనేమో.!. డ్రైవింగ్ చేస్తున్న మొగుడ్ని ముద్దులతో టెంప్ట్ చేస్తున్న మహిళ.. షాకింగ్ వీడియో..

అతగాడు ఆమె ప్రైవేటు పార్ట్ వద్ద చెయ్యిపెట్టి పాడుపనులు చేస్తున్నాడు. దానికి ఆమె కూడా ఫుల్ కోపారెట్ చేస్తుంది. వీరి యవ్వారం అంతా సీసీ పుటేజీలో రికార్డు అయ్యింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు తిట్టిపోస్తున్నారు. ఎంత కరువులో ఉన్నార్రా..మీరు.. అంటూ ఏకీపారేస్తున్నారు.  

చాలా మంది యువతీ, యువకులు ఈ మధ్యన.. స్కూళ్లకు, కాలేజీలకు, ఆఫీసులకు వెళ్తున్నామని చెప్పి ఇంట్లో వాళ్లను మోసం చేస్తున్నారు. ఒకరికి తెలియకుండా మరోకరితో ఎఫైర్ లు పెట్టుకుంటున్నారు. ఇలాంటి ఘటనల్లో ఏ ఒక్కరు కూడా తక్కువ కాదన్నట్లు పాడుపనులు చేయడంతో కొంత మంది ముందుంటున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలో తల్లిదండ్రులు మాత్రం చాలా టెన్షన్ పడుతున్నారు.

 

