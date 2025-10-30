English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Lovers Romance in Car Video: నడిరోడ్డు మీద రెచ్చిపోయిన లవర్స్.. పార్కింగ్ కారులో పచ్చిగా శృంగారం.. వీడియో వైరల్..

Lovers Romance in Car Video: నడిరోడ్డు మీద రెచ్చిపోయిన లవర్స్.. పార్కింగ్ కారులో పచ్చిగా శృంగారం.. వీడియో వైరల్..

Couple romance in parking car Video: పార్కింగ్ కారులో జంట ముద్దులు పెట్టుకుంటూ రెచ్చిపోయారు. అంతేకాకుండా యువతి మరో అమ్మాయితో రోడ్డు మీదనే ఏదో మాట్లాడుతుంది.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 30, 2025, 11:30 AM IST
  • రెచ్చిపోయిన లవర్స్..
  • పార్కింగ్ కారులో రొమాన్స్..

Lovers Romance in Car Video: నడిరోడ్డు మీద రెచ్చిపోయిన లవర్స్.. పార్కింగ్ కారులో పచ్చిగా శృంగారం.. వీడియో వైరల్..

Lovers romance in parking car video goes viral: ఇటీవల కొంత మంది యువతీ, యువకులు మరీ బరితెగించి ప్రవర్తిస్తున్నారు. కామంతో బలిసిపోయి పశువుల కన్నా హీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. పబ్లిక్ గానే దారుణాలు చేస్తున్నారు. అసలు చుట్టుపక్కల ఎవరైన ఉన్నారన్న కనీసం ఇంగితం లేకుండా ఘోరంగా రొమాన్స్ లకు దిగుతున్నారు. వీరి చేష్టలు చూసి జనాలు భయంతో దూరంగా పోతున్నారు. బస్టాండ్ లు, మెట్రోలు, రైల్వేలు మొదలైన చోట్ల పాడుపనులు చేస్తున్నారు.

కొంత మంది తప్పతాగి ముద్దులు పెట్టుకుంటూ, కార్లలో, బైక్ ల మీద శృంగారంకు దిగుతున్నారు. నవ్విపోదురు కాక.. మాకేంటీ సిగ్గు అన్నట్లు ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పార్కింగ్ కారులో యువతీ,యువకులు రొమాన్స్ కు దిగారు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన జనాలు ఏకీపారేస్తున్నారు. 

ప్రస్తుతం వైరల్గా మారిన వీడియోలో  కారు పార్కింగ్ చేసి ఉంది. దానిలో ఒక యువతి , మరో అబ్బాయితో కసితీరా రొమాన్స్ చేసుకున్నారు. అంతేకాకుండా.. ఆమె ఎంజాయ్ మెంట్ అయ్యాక.. మెల్లగా కారు నుంచి బైటకు వచ్చింది. కారు వెనకాల మరో యువతి కూడా ఉంది. కారులో ఉన్న వ్యక్తి బట్టలు వేసుకుంటున్నాడు. యువతి తన పెదాల్ని తుడుచుకుంటూ ఏదో గొప్ప యుద్దం చేసినట్లు ఫీలవుతుంది.

Read more: Video Viral: ఓర్నీ.. సొట్ట బుగ్గల కోసం ఇదేంపని.. నెట్టింట వైరల్‌గా మారిన ముద్దుగుమ్మ యవ్వారం.. వీడియో..

మరో యువతితో మరీ ఏంమాట్లుడుకుంటుందో కానీ.. మొత్తంగా దూరం నుంచి వీళ్ల యవ్వారంను ఎవరో వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో వీళ్ల బండారం కాస్త బైటపడింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఓర్నీ ఏకంగా కారునే ఓయోగా మార్చేశారేంట్రా..?.. అంటూ నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. వీరిపై చర్యలు తీసుకొవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

 

