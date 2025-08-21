Lovers romance in running Train wash room video: కొంత మంది యువతీ, యువకులు ఇటీవల మరీ బరితెగించి ప్రవర్తిస్తున్నారు. బస్టాండ్, మెట్రో, పబ్లిక్ ప్రదేశాలలో రొమాన్స్ లు చేసుకుంటూ రెచ్చిపోతున్నారు. అసలు వాళ్ల చుట్టుపక్కల ఎవరైన ఉన్నారా..అన్న విషయం ఏ మాత్రం పట్టించు కోవడం లేదు. కామంతో రెచ్చిపోయి పబ్లిక్ గా పాడుపనులు చేస్తున్నారు. ఇంట్లో వాళ్లకు చెప్పకుండా స్కూల్ లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు అని చెప్పి లవర్ లు అంటూ ఇష్టమైన అడ్డమైన తిరుగుళ్లు తిరుగుతున్నారు. ప్రేమ అని ముసుగు వేసుకుని తమ కామా వాంఛ తీర్చుకుంటున్నారు.
తమ కోరికలు తీరగానే.. బ్రేకప్ అంటూ ముఖం చాటేసుకుంటున్నారు. ఇటీవల రన్నింగ్ బైక్ ల మీద, కార్లలో యువతి, యువకులు తప్పతాగి రొమాన్స్ లు చేసుకున్న అనేక వీడియోలు వైరల్గా మారాయి. ఇదంతా మనం రోటీగా చూస్తునే ఉన్నాం. ఈ క్రమంలో యువతీ, యువకులు తమకు ఎక్కడ మూడ్ వస్తే అక్కడ తమ పని కానిచ్చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇద్దరు లవర్స్ ప్రస్తుతం రన్నింగ్ ట్రైన్ లో ఒకే బాత్రూమ్ లోకి దూరి మరీ రాసలీలల్లో మునిగిపోయారు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.
Indian railway became OYO hotels now! pic.twitter.com/PEJwp1xv57
— Voice of Hindus (@Warlock_Shubh) August 18, 2025
వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఇద్దరు టీనేజర్స్ రన్నింగ్ ట్రైన్ లో ఒకే బాత్రూమ్ లోకి వెళ్లారు. అక్కడ చాలా సేపు డోర్ లాక్ చేసుకుని తమ పని కానిచ్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత మొదట యువకుడు బాత్రూమ్ నుంచి బైటకు వచ్చాడు.ఆ తర్వాత యువతీ కూడా మెల్లగా డోర్ తీసి, అటు ఇటు చూసి బైటకు వచ్చి అసలు ఏంజరగలేదన్నట్లు బిల్డప్ లు ఇస్తు అటు ఇటు చూసి మరోచోటకు వెళ్లిపోయింది.
వీరిద్దరు మరీ ట్రైన్ ను తమ ఓయో అనుకున్నారో ఏంటో కానీ.. మొత్తంగా ట్రైన్ వాష్ రూమ్ లో తమ కామవాంఛను తీర్చుకున్నట్లు మాత్రం స్పష్టంగా తెలుస్తొంది. వీరిద్దరి యవ్వారం కాస్త అక్కడున్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. మరో చోటు దొరకలేదా అంటూ వీరిపై ఫైర్ అవుతున్నారు.
