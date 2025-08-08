Lovers romance on running scooty video: కొంత మంది యువత మరీ బరితెగించి ప్రవర్తిస్తున్నారు. అసలు జనాల మధ్య ఉన్నామన్న ఇంగితం మర్చిపోయి పాడుపనులు చేస్తున్నారు. కామా తురాణం న సిగ్గు .. న లజ్జ అంటే.. కామంతో కొంత మంది పశువుల కన్నా హీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నారన్నమాట. ఈ క్రమంలో ఇటీవల కొంత మంది అమ్మాయిలు, అమ్మాయిల ప్రవర్తన చాలా జుగుప్సాకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా బస్టాండ్ లు ,మెట్రోలు, రద్దీగల ప్రదేశాల్లో కూడా ఏ మాత్రం సిగ్గు పడకుండా పాడు పనులు కానిచ్చేస్తున్నారు.
మరీ కొంత మంది అయితే అమ్మాయిల అయి ఉండి కూడా ఏమాత్రం బిడియం, భయం, తప్పు చేస్తున్నామని భావన కొంచెం కూడా లేకుండా పాడు పనులకు ఫుల్ కోపరేట్ చేస్తున్నారు. మరింతగా అబ్బాయిల్ని రెచ్చగొడుతున్నారు. ఇటీవల బైక్ ల మీద వెళ్తు రొమాన్స్ చేసుకుంటున్న వీడియోలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నారు.
నడి రోడ్డు మీద బైక్ పైన, ఓపెన్ టాప్ కార్లలో కూర్చుని ముద్దులు, హగ్ లతో రెచ్చిపోతున్నారు. అచ్చం ఈ కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. తాజాగా.. ఇద్దరు లవర్స్ స్కూటీ మీద కూర్చుని మరీ పాడుపనులు చేశారు. రన్నింగ్ స్కూటీ మీద ఇద్దరు కూడా ఒకర్ని మరోకరు హగ్ లు చేసుకుని, ముద్దులు పెట్టుకుంటూ, రోమాన్స్ లకు దిగారు.
కనీసం పక్క నుంచి ఎవరైన చూస్తున్నారన్న విషయం కూడా మర్చిపోయి పాడు పనులతో బరితెగిస్తున్నారు. యువతి కూడా తన లవర్ కు ఫుల్ గా సపోర్ట్ చేస్తుంది. పొరపాటున స్కూటీ బ్యాలెన్స్ తప్పితే.. ముద్దులు కాదు.. ప్రాణాలే పోతాయ్ అన్నవిషయం కూడా మర్చిపోయి మరీ ఇద్దరు తెగ హల్ చల్ చేశారు. అయితే.. వీళ్ల యవ్వరంను వెనక నుంచి వస్తున్న కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.