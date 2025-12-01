Lovers Romance video: వామ్మో... ట్రైన్ కింద యువతీ, యువకుల రొమాన్స్.. ఇంతలో కదిలిన రైలు.. వీడియో..

Lovers romance under train video viral: సోషల్ మీడియాలో నిత్యం అనేక వీడియోలు వైరల్గా మారుతుంటాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే ఫన్నీగాను ఉంటాయి. మరికొన్ని వీడియోలు చూస్తే షాక్ కు గురిచేసేలా ఉంటాయి. ఇటీవల కొంతమంది యువతీ, యువకులు ఇటీవల ఎక్కువగా తమ రొమాన్స్ ల పైత్యంను చూపిస్తున్నారు. రన్నింగ్ ట్రైన్ లోనే కామ వాంఛల్ని తీర్చుకుంటున్నారు. బాత్రూమ్ లలో, రైలు కోచ్ సీటుల మీద రొమాన్స్ లు చేసుకుంటున్నారు. దీని వల్ల చాలామంది తోటి ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు.
వీరి వల్ల అసలు కొంత మంది రైల్లో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఇదెక్కడి ఛెండాలం అంటూ మండిపడుతున్నారు. కొంత మంది మరీ నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి . రైల్వే అధికారులు ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్న కూడా కొంతమంది చర్యలతో ప్రస్తుతం రైల్వే శాఖ పనితీరుపై నెట్టింట ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిలో ఆగిఉన్న రైలు కింద యువతీ, యువకులు రొమాన్స్ లలో మునిగిపోయారు.
ఇంతలో రైలు కదిలింది. దీనిలో రన్నింగ్ ట్రైన్ లో యువతీ, యువకులు ముఖ్యంగా రాసలీలల్లో మునిగిపోయారు. ఆ సమయంలో ట్రైన్ ఒక్కసారిగా కదిలింది. దీంతో యువతీ, యువకులు తమ రొమాన్స్ నుంచి సడెన్ గా తెరుకున్నారు. వీరి లక్ బాగుండి.. టైమ్ కు పక్కకు వచ్చేశారు. అప్పటికే రైలు కదిలింది.
మరీ పొరపాటున వీరు అక్కడే ఉంటే రొమాన్స్ చేసుకుంటే బలైపోయేవారు. మొత్తంగా వీరి యవ్వరాంను ఎవరో దూరం నుంచి వీడియో తీసి నెట్టింట పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. మరీ వీరు కావాలని చేశారో లేదా ఏదైన రీల్స్ చేశారో తెలీదు కానీ మొత్తంగా వీరి యవ్వారం కాస్త నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు సెటైర్ లు వేస్తున్నారు.