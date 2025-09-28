English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Lovers Romance Metro Video: మరీ ఏంట్రా ఈ కరువు.!. రన్నింగ్ మెట్రోలో పచ్చిగా రొమాన్స్..లిప్ లాక్ చేసుకుంటూ.. వీడియో వైరల్..

Lovers romance in running metrotrain video: రన్నింగ్ మెట్రోలో ఇద్దరు లవర్స్ రెచ్చిపోయారు. ఒకరిపై మరోకరు వాలిపోయి ముద్దులు పెట్టుకుంటూ పాడుపనులు చేశారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 28, 2025, 01:13 PM IST
  • మెట్రోలో లవర్స్ రొమాన్స్..
  • వీడియో వైరల్..

Lovers Romance Metro Video: మరీ ఏంట్రా ఈ కరువు.!. రన్నింగ్ మెట్రోలో పచ్చిగా రొమాన్స్..లిప్ లాక్ చేసుకుంటూ.. వీడియో వైరల్..

Lovers romance in running metro train Trending video: ఇటీవల కాలంలో యువతీ, యువకులు మరి బరితెగించి ప్రవర్తిస్తున్నారు. కామంతో బరితెగించి పశువుల కన్నా హీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. యువత, బస్టాండ్ లు,మెట్రోలు, పబ్లిక్ ప్రదేశాల్లో ముద్దులు, హగ్ లతో రెచ్చిపోతున్నారు. అసలు చుట్టుపక్కల ఎవరన్నా ఉన్నారన్న విషయం కూడా మర్చిపోయిన పాడుపనులు చేస్తున్నారు. వీరి పనులు చూసి ఇతరులు దూరంగా వెళ్లిపోతున్నారు.అయినకూడా వీరిలో మార్పులు రావడంలేదు.

మొత్తంగా యువతీ, యువకులు కాలేజీలు, స్కూళ్ల పేరు చెప్పి కొంత మంది రొమాన్స్ లు చేసుకుంటున్నారు.మరికొంత మంది ఆఫీసుల్లో తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా ఓయోలకు వెళ్తు తమ లవర్ తో కామక్రీడల్లో మునిగితెలుతున్నాయి. అమ్మాయిలు సైతం.. యువకుల్ని రెచ్చగొట్టేలా ప్రవర్తిస్తున్నారు. బైక్ ల మీద, కార్లలో రోడ్లపై తప్పతాగి విచ్చల విడిగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.   ఈ క్రమంలో ఇటీవల యువతీ,యువకులు రొమాన్స్ లకు చెందిన వీడియోలు ఎక్కువగా వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా.. మెట్రోలో ఇద్దరు లవర్స్ చేసిన పాడుపని వైరల్ గా మారింది.

రన్నింగ్ మెట్రోలో ఇద్దరు యువతీ, యువకుల ప్రయాణిస్తున్నారు. ఇంతలో వీరిద్దరు ఎక్సిట్ ప్రదేశంకు చేరుకున్నారు. మరీ చల్లగాలికి ఒకర్నిచూసి మరోకరికి మూడొచ్చిందో ఏంటో కానీ ఇద్దరు కూడా దగ్గరగా వచ్చి ఒకర్ని మరోకరు హత్తుకుని ముద్దులు పెట్టుకుంటు పచ్చిగా రొమాన్స్ లకు దిగారు. యువతీ కూడా అతగాడ్ని మరింత రెచ్చగొడుతు బలంగా హత్తుకుంది.

దీంతో ఇద్దరు చాలాసేపు ముద్దుల్లోమునిగిపోయారు. అక్కడున్న కొంతమంది సీక్రెట్ గా వీరి యవ్వరం ఫోన్ లో రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఏంట్రా ఈ కరువు అంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు. పొరపాటున కాళ్లు జారీ అవతల పడితే.. ఇద్దరి బాడీలు పట్టాల కింద నుజ్జు నుజ్జు అవుతాయని మరికొంత మంది తిట్టిపోస్తున్నారు. 

 

