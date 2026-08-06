/కుటుంబం కోసం.. నాగుపామును చంపి, ప్రాణాలు వదిలిన కుక్క!

Venomous Cobra VS Dog Viral Video: మనుషుల్లో విశ్వాసం తగ్గుతున్న ఈ రోజుల్లో.. కుక్కలు మనుషుల కంటే ఎంత మంచివి అని నిరూపించే హృదయవిదారక ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్లోని బల్లియా జిల్లాలో వెలుగుచూసింది. తాము పెంచుకున్న పెంపుడు కుక్క.. యజమాని కుటుంబాన్ని కాపాడేందుకు తన ప్రాణాలనే పణంగా పెట్టింది. కంటికి రెప్పలా కాపాడుకోవాల్సిన కుటుంబంపైకి ఒక భయంకరమైన విషనాగు దూసుకొస్తుండగా.. ప్రాణాలకు సైతం వెనుకాడకుండా పోరాడి ఆ పామును అంతమొందించింది. అయితే, దురదృష్టవశాత్తూ ఆ పోరాటంలో విషపూరితమైన పాము కాటుకు గురై ఆ కుక్క కూడా ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో ఆ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది..
ఉత్తరప్రదేశ్లోని బల్లియా జిల్లా పరిధిలోని ఒక గ్రామంలో ఈ సంఘటన చోటుచేసుకుంది. యజమాని కుటుంబ సభ్యులు ఇంట్లో తమ పనుల్లో నిమగ్నమై ఉన్న సమయంలో.. ఒక భారీ అత్యంత విషపూరితమైన నాగుపాము ఇంటి ఆవరణలోకి ప్రవేశించింది. ఇంట్లోని వారిపై దాడి చేసేందుకు అది వేగంగా ముందుకు వస్తున్న సమయంలో ఇంటి ముందు కాపలాగా ఉన్న పెంపుడు కుక్క దానిని గమనించింది.
అపాయాన్ని ముందే పసిగట్టిన ఆ కుక్క.. కుటుంబ సభ్యులకు ఏమాత్రం హాని కలగకుండా పామును అడ్డుకుంది. ఎంతమాత్రం వెనకడుగు వేయకుండా నాగుపాముతో భీకర పోరాటానికి దిగింది.. పాము దానిపైకి దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ.. తన ప్రాణాలను లెక్కచేయకుండా పామును గట్టిగా పట్టుకుని కొరికి చంపేసింది.
ఈ భీకర పోరాటంలో పాము చనిపోయినప్పటికీ.. అంతకంటే ముందే అది పెంపుడు కుక్కను పలుమార్లు కాటేసింది.. పాము విషం ఒళ్లంతా వ్యాపించడంతో ఆ కుక్క తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యకు గురైంది. పాముపై దాడి చేసిన చంపిన కొద్దిసేపటికే అది యజమాని కళ్లముందే కుప్పకూలి కన్నుమూసింది. తన శ్వాస విడిచే వరకు కుటుంబాన్ని రక్షించాలనే తపనతో పోరాడిన ఆ పెంపుడు కుక్క విశ్వాసాన్ని చూసి యజమాని కుటుంబ సభ్యులు కంటతడి పెట్టారు.
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. కుక్క కంటే నమ్మకమైన మిత్రుడు ఈ లోకంలో మరొకరు ఉండరని నెటిజన్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. తన ప్రాణాలను త్యాగం చేసి యజమాని కుటుంబాన్ని కాపాడిన ఆ మూగజీవి త్యాగానికి ప్రతి ఒక్కరూ జోహార్లు చెబుతున్నారు..
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