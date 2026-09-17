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ప్రియుడు మరొకరితో కనిపించాడని నిలదీసింది.. కారు బోనెట్‌పై ఈడ్చుకెళ్లిన లవర్‌!

Girlfriend Catches Boyfriend Video: ప్రియుడిని రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా మరో యువతితో పట్టుకున్న ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో యువతి ప్రియుడు ప్రయాణిస్తున్న కారు బోనెట్‌ పట్టుకుని.. ఛేజింగ్ చేయడం మీరు గమనించవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్‌ చేస్తోంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 17, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 02:03 PM IST
ప్రియుడు మరొకరితో కనిపించాడని నిలదీసింది.. కారు బోనెట్‌పై ఈడ్చుకెళ్లిన లవర్‌!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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ప్రియుడు మరొకరితో కనిపించాడని నిలదీసింది.. కారు బోనెట్‌పై ఈడ్చుకెళ్లిన లవర్‌!
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