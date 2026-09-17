Girlfriend Catches Boyfriend Video: నడిరోడ్డుపై సినిమాల్లో ఛేజింగ్లతో పాటు హైవోల్టేజ్ డ్రామాలు మనం తరచుగా చూస్తూ ఉంటాం.. కానీ, ఉత్తరప్రదేశ్లోని లక్నోలో జరిగిన ఒక ఘటన చూస్తే మాత్రం ఆశ్చర్యం కలిగడం ఖాయం.. తనను మోసం చేస్తూ మరో మహిళతో తిరుగుతున్న ప్రియుడిని రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించిన ఓ యువతికి ఛేదు అనుభవం ఎదురైంది. కారు బోనెట్పై ఆ యువతి వేలాడుతూ కారు కదలడం ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. అయితే, ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
అసలేం జరిగింది?..
లక్నోలోని గోమతీ నగర్ ఎక్స్టెన్షన్కు అతి సమీపంలో ఉన్న జనేశ్వర్ మిశ్రా పార్క్ గేట్ వద్ద ఈ దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. స్థానికులు అందించిన వివరాల ప్రకారం.. ఓ యువతి తన ప్రియుడు మరొక మహిళతో కలిసి కారులో ఉన్నట్లు ఆ యువతియ గుర్తించింది. అయితే, వెంటనే ఆ యువతి వారిని పట్టుకుని గట్టిగా నిలదీసింది.. రోడ్డుపైనే ఇద్దరి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగిన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో వారు అక్కడి నుంచి జారుకునే ప్రయత్నం చేశారు.. నిందితుడు కూడా పరిస్థితి విషమిస్తోందని గమనించి.. కారులోకి ఎక్కి అక్కడి నుంచి పారిపోయేందుకు యత్నించాడు.
అలాగే వారు ఎక్కి వెళ్లే ప్రయత్నం చేయగా.. కారు ముందుకు వెళ్లి నిలబడింది.. అయినప్పటికీ ఆ యువకుడు వాహనాన్ని ఆపకుండా ముందుకు వెళ్లడం మీరు గమనించవచ్చు.. ప్రాణభయంతో ఆ యువతి కారు బోనెట్పైకి దూకి వైపర్లను గట్టిగా పట్టుకుని ఉండడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూడోచ్చు.. నేను చావను.. నువ్వు ఏం చేసుకుంటావో చేసుకో.. ముందు కారు ఆపు.. అంటూ ఆ యువతి బోనెట్పై చేతులతో బాదుతూ అరవడం కూడా మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా గమనించవచ్చు.. కారు నెమ్మదిగా కదులుతున్నంతసేపు ఆమె అలాగే రోడ్డుపై కారును పట్టుకుని అరవడం మీరు గమనించవచ్చు.. కానీ.. నిందితుడు వేగాన్ని ఒక్కసారిగా పెంచడంతో పట్టు తప్పి రోడ్డుపై పడిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆమెకు తీవ్ర గాయాలయిన్నట్లు తెలుస్తోంది..
लड़की बोनट पर लटकी हुई चिल्ला रही है, कार वाला गाड़ी बढाए जा रहा है. घटना लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क के पास की है. https://t.co/lX2XdnJsPl
— Priya singh (@priyarajputlive) September 16, 2026
అయితే, అక్కడే ఉన్న స్థానికులు తీసిన ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవ్వడంతో లక్నో పోలీసులు తక్షణమే స్పందించారు. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు హత్యాయత్నంతో పాటు పలు తీవ్రమైన సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసిన్నట్లు తెలుస్తోంది. వాహనం రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ఆధారంగా దర్యాప్తు చేపట్టి నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
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