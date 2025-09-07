Lunar Eclipse 2025: చంద్రగ్రహణం సమయంలో ఇవి అస్సలు తినకూడదు! తిన్నాక జరిగేది ఇదే?

Lunar Eclipse 2025 Food Eating: ఈ సంవత్సరం రెండవ, చివరి చంద్రగ్రహణం శని రాశి అయిన కుంభరాశిలో సంభవించబోతోంది. భారతదేశంలో ఈ సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం రాత్రి 9:58 నుండి తెల్లవారుజామున 1:26 వరకు ఉండబోతుంది. సెప్టెంబర్ 7న జరిగే ఈ చంద్రగ్రహణం ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది. అందుకే దీనిని బ్లడ్ మూన్ అని పిలుస్తారు. ఈ గ్రహణం భారతదేశంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
సాధారణంగా చంద్రగ్రహణం గురించి వివిధ మత విశ్వాసాలు, ఆరోగ్య సంబంధిత సలహాలు అనేకమైన పరిహారాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా గ్రహణం సమయంలో తినడం, త్రాగడం గురించి జాగ్రత్తగా ఉండాలని మన పెద్దలు సలహా ఇస్తారు. దీని ప్రకారం ప్రస్తుతం రాయ్పూర్లోని ఆయుర్వేద కళాశాలలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్, నిపుణుడిగా పేరొందిన డాక్టర్ రాజేష్ సింగ్.. గ్రహణం సమయంలో ఆహారం తినడం ఆరోగ్యానికి హానికరం అని అన్నారు.
చంద్రగ్రహణం సమయంలో గ్రహాల స్థానం జీర్ణవ్యవస్థను బలహీనపరుస్తుంది. ఈ సమయంలో తినడం వల్ల అజీర్ణం, గ్యాస్, కడుపు నొప్పితో పాటు ఇతర జీర్ణ సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో నూనె, భారీ, పాల ఉత్పత్తులను తీసుకోవడం అశుభంగా భావిస్తారు. పాలు, పెరుగు, జున్ను, మాంసాహారం, వండిన కూరగాయలు గ్రహణం సమయంలో తినకూడదని చెబుతుంటారు.
గ్రహణం సమయంలో ఆహారం, పానీయాలు కలుషితమవుతాయి. దీని వలన కడుపు, ఇతర అవయవాలలో ఇన్ఫెక్షన్లు పెరుగుతాయి . శుభ్రత పాటించకపోతే, బ్యాక్టీరియా లేదా వైరస్ల ద్వారా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
గ్రహణం సమయంలో శరీరం బలహీనంగా మారుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో అనారోగ్యకరమైన ఆహారం తినడం వల్ల రోగనిరోధక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుంది. శరీరం వ్యాధుల బారిన పడుతుంది. గ్రహణం సమయంలో ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆయుర్వేద నిపుణుడు డాక్టర్ రాజేష్ సింగ్ సలహా ఇస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద కళాశాల అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ రాజేష్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, చంద్రగ్రహణం సమయంలో పిల్లల రోగనిరోధక శక్తి బలహీనంగా ఉంటుందని అన్నారు. గ్రహణం సమయంలో కలుషితమైన ఆహారం తినడం వల్ల పిల్లలు అనారోగ్యానికి గురయ్యే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో తల్లిదండ్రులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు.
గ్రహణ సమయంలో తినడం వల్ల శరీరంపై అదనపు ప్రభావం చూపుతుంది. ఇది అధిక నిద్రకు దారితీస్తుంది. ఇది మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు చాలా ప్రమాదకరం. ఎందుకంటే వారి చక్కెర స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరుగుతాయి. అందుకే ఈ సమయంలో ఆహారాన్ని పూర్తిగా మానేయాలని వైద్యులు సిఫార్సు చేస్తున్నారు.
