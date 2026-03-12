English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Video Viral: మినిమం కామన్ సెన్స్ లేదా..?.. పిల్లాడ్ని డిక్కిలో పెట్టి తల్లి ఏంచేసిందంటే..?. వీడియో వైరల్..

woman puts her child in scooty dickey video: తన పిల్లాడ్ని స్కూటీ డిక్కిలో మహిళ కూర్చుండ పెట్టింది. ఆమె టాలెంట్ కు నవ్వాలో ఏడ్వాలో అర్థం కావట్లేదని నెటిజన్లు బిత్తరపోతున్నారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 12, 2026, 07:19 PM IST
Video Viral: మినిమం కామన్ సెన్స్ లేదా..?.. పిల్లాడ్ని డిక్కిలో పెట్టి తల్లి ఏంచేసిందంటే..?. వీడియో వైరల్..

Madhya pradesh woman puts her child in scooty dickey video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు వరదలా వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటే,మరికొన్ని వీడియోలు బిత్తరపోయేలా ఉంటాయి.  ఇంకా కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే చాలా టెన్షన్ లు తెప్పించేవిలా ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో నెటిజన్లు ఎక్కడ ఫన్నీ వీడియోలు లేదా ఆశ్చర్యకరంగా ఘటనలు జరిగితే వెంటనే వీడియోలు రికార్డు చేసి వాటిని సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తారు.చాలా మంది పెళ్లి తర్వాత పిల్లల్ని కనాలని తాపత్రయ పడతారు.ఏవైన హెల్త్ సమస్యలు ఉంటే గుళ్ల చుట్టు, ఆస్పత్రుల చుట్టు తిరుగుతారు.

ఐవీఎఫ్, ఐయూఐ ఏదైన ట్రిట్మెంట్ చేయించుకొవడానికైన, ఎంత డబ్బులు ఖర్చుచేయడానికైన వెనుకాడరు.   మరికొంత మంది అనాథా శ్రమాల నుంచి పిల్లల్ని తెచ్చుకుంటారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం అతి తెలివైన మారు మాత్రం తమ కడుపున పుట్టిన పిల్లల పట్ల చాలా నెగ్లీజెన్సీగా ప్రవర్తిస్తారు.

 దీంతో వీటిని నెటిజన్ లు సైతం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా చూస్తుంటారు.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక వీడియో నెట్టింట బాగా ట్రెండింగ్ గా మారింది.  దీనిలో ఒక మహిళ తన బిడ్డను స్కూటీని నడిపించడానికి రెడీ అయింది. ఇంత వరకు బాగానే ఉంది. మహిళలు స్కూటీలు, కార్లు నడిపిస్తే బాగుంటుందని అందరు చేప్తారు. కానీ ఆమె మాత్రం కాస్త అతి తెలివి చూపించింది.ఈమె ఆ స్కూటీ డిక్కిలో మెత్తగా బెడ్ షీట్ ఏర్పాటు చేసింది. దానిలో పిల్లాల్ని పడుకోబెట్టింది.

ఆ తర్వాత దాన్ని క్లోజ్ చేసి దాని మీద కూర్చుని బైటకు రుయ్.. అంటూ స్టార్ట్ అయ్యింది. మరీ  కనీసం డిక్కీ క్లోజ్ చేస్తే గాలి ఆడదని మినిమం కామన్సెన్స్ కూడా ఆమెకు లేదు. అంతే కాకుండా ఆమె ఆ పిల్లాడిని డిక్కిలో కూర్చుండబెట్టి మరీ సీటును క్లోజ్ చేసి దాని మీద కూర్చుంది. ఆ తర్వాత స్కూటీ స్టార్ట్ చేసి వెళ్లిపోయింది.

Read more: Snake in Tirumala: తిరుమలలో అరుదైన పచ్చ నాగుపాము.. ఫారెస్ట్ అధికారులు ఏంచెప్పారంటే..?

ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండి పడుతున్నారు. అసలు నువ్వు తల్లివేనా.. ఇదెక్కడి ఘోరం అంటూ మండిపడుతున్నారు.ఈ జనరేషన్ తల్లులకు ఏమైందని  ఆందోళనలువ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ పిల్లలంటే కనీసం బాధ్యత లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారని మండిపడుతున్నారు.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Video ViralWoman puts her child in dickeysocial mediaWoman puts child in dickeyViral news

