42 Teeth Record: వావ్.. ఈయనకు 32 కాదు.. ఏకంగా 42 పళ్లు..

42 Teeth Record Latest News: మలేషియాలోని ఓ వ్యక్తికి సాధారణ  పళ్ళ కంటే పది పనులు ఎక్కువగా ఉండటం ఇప్పుడు ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. అందరికీ 32 ఉంటే ఆ యువకుడికి ఏకంగా 42 పళ్ళు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇది సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశానికి దారి తీసింది..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 6, 2026, 03:13 PM IST

42 Teeth Record Telugu Latest News: సాధారణంగా ప్రతి మనిషికి కేవలం 32 పళ్ళు మాత్రమే ఉంటాయని మనం ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చదువుకున్న సంగతి తెలిసిందే.. అప్పుడప్పుడు కొందరికి ఒకటి రెండు పళ్ళు ఎక్కువ ఉండడం లేదా తక్కువ ఉండడం మనం చూస్తూ ఉంటాం. కానీ మలేషియా కు చెందిన ఓ యువకుడికి మాత్రం తన నోటిలో ఏకంగా 42 దంతాలు ఉన్నాయి. అవును మీరు విన్నది నిజమే.. ఈ వ్యక్తికి ఏకంగా అన్ని పనులు ఉండడం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. అంతేకాకుండా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డులు చోటు దక్కింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

మలేషియా కు చెందిన 33 ఏళ్ల ప్రతాప్ మునియాండి ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్లో చర్చనీయాంశంగా మారారు. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక దంతాలు కలిగిన వ్యక్తిగా రికార్డ్ సృష్టించారు. అలాగే గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ సంస్థ ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించడమే కాకుండా.. ఆయన నోటిలోని దంతాల ఫోటోను కూడా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఈ ఫోటోలో నోరంతా దంతాలే కనిపిస్తూ అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. సాధారణంగా ఇలా 42 దంతాలతో జన్మించడం చాలా అరుదని కొంతమంది నిపుణులు కూడా చెబుతున్నారు.

ప్రతాప్ తన నోటిలో ఎన్ని పళ్ల ఉంటాయని విషయాన్ని చాలా కాలం గుర్తించలేకపోయినట్లు తెలుస్తోంది. 2001లో తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఉన్న సమయంలో మాటల మధ్యలో తన నోటి నిర్మాణం కాస్త భిన్నంగా ఉందని ఆయన గమనించారు. ఈ అనుమానంతోనే ప్రతాప్ వెంటనే డెంటిస్టులను సంప్రదించి.. ప్రత్యేకంగా ఎక్స్రే ను తీయించుకున్నారు.. సాధారణంగా మనిషి 32 పళ్ల కంటే పది పళ్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయని వైద్యులు నిర్ధారించడంతో ఆయన ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు..

Also Read: Old Woman Video: పాపం.. 70 ఏళ్ల వృద్ధురాలు తిప్పలు.. కన్నీళ్లు తెప్పిస్తున్న వీడియో..

అయితే, 42 పళ్లతో ఉండడాన్ని వైద్య పరిభాషలో హైపర్ డోంటియా అని పిలుస్తారట.. అంటే ఉండాల్సిన దానికంటే దంతాలు ఎక్కువగా ఉండటం అని అర్థం. అయితే, ప్రతాప్ విషయంలో ఆ అదనపు పళ్లు ఆయనకు ఎలాంటి నొప్పి లేదా ఇబ్బందిని కలిగించకపోవడం విశేషం.. అలాగే ఇటీవలే ప్రతాప్ మీడియాతో కూడా మాట్లాడారు.. నాకు ఇన్ని పళ్లు ఉన్నాయని తెలియగానే ఆశ్చర్యపోవడంతో పాటు ఆందోళనకు గురయ్యాడని.. ఇప్పుడు ఈ పళ్ళతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు రావడం సంతోషమని ఆయన తెలిపారు.

