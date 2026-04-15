  • Video Viral: పక్కింటి పిల్లిని గర్భవతిని చేసిన మరో పెంపుడు పిల్లి.. బెంగళూరులో పెద్ద వివాదం.. వీడియో..

Video Viral: పక్కింటి పిల్లిని గర్భవతిని చేసిన మరో పెంపుడు పిల్లి.. బెంగళూరులో పెద్ద వివాదం.. వీడియో..

pet cats row in Bengaluru: తమ పిల్లిని పక్కింటి పిల్లి తల్లిని చేసిందని యజమానులు గొడవలు పడ్డారు.  బెంగళూరుకు చెందిన ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. పిల్లి పిల్లలు తమకు వద్దంటే తమకు వద్దని ఏకంగా  పోలీసుల వరకు వెళ్లారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 15, 2026, 02:26 PM IST
Video Viral: పక్కింటి పిల్లిని గర్భవతిని చేసిన మరో పెంపుడు పిల్లి.. బెంగళూరులో పెద్ద వివాదం.. వీడియో..

Male pet cat allegedly impregnated a neighbours female cat in Bengaluru: సాధారణంగా చాలా మంది తమ ఇళ్లలో కుక్కలు, పిల్లుల్ని పెంచుకుంటారు. ఇటీవల కొంత మంది క్రూర జంతువుల్ని సైతం తమ ఇళ్లలో పెంచుకుంటున్నారు. పాములు, కొండ చిలువలు, వివిధ రకాల అరుదైన జీవుల్ని పెంచుకుంటున్నారు. నార్మల్గా మనలాగానే మూగ జీవాలకు కూడా ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి. అవి కూడా మేటింగ్ చేస్తాయి. సీజన్ సమయంలో మగ జీవులు, ఆడ జీవులతో లైంగికంగా కలుస్తాయి. ఇదంతా రోటీన్ గా జరిగేదే. అయితే.. బెంగళూరులో రెండు  ఎదురింట్ల వారు ఒకరు మగ పిల్లిని పెంచుకుంటున్నారు. మరోకరు ఆడపిల్లిని పెంచుకుంటున్నారు.

ఈ క్రమంలో మగ పిల్లి ఆడ పిల్లిపై కన్నేసింది. సీక్రెట్గా ఇద్దరు ఓనర్స్ కళ్లు కప్పి ఆడ పిల్లితో లైంగిక చర్యలను చేసింది. ఇటీవల ఆడ పిల్లి గర్బం దాల్చింది. ఆడ పిల్లి ఇంట్లో వారు షాక్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకు అది నాలుగు పిల్లలను ఈనింది. ఇక్కడ అస్సలు రచ్చ మొదలైంది. వారు సీసీ ఫుటేజీని పరిశీలించగా ఎదురింటి పిల్లి వీరి ఆడపిల్లితో రోమాన్స్ చేసిన ఘటన బైటపడింది. తమ పిల్లిని మీ పిల్లి ప్రెగ్నెంట్ చేసిందని, అందుకు ఈ నాలుగు పిల్లి పిల్లలను మీరు చూసుకొవాలని వారు గొడవలకు దిగారు. ఎదురింటి వాళ్లు తమకేం సంబంధంలేదని, తమ మగ పిల్లిని ఇంట్లో జాగ్రత్తగా  పెట్టుకున్నారు.

వీరి రచ్చ కాస్త  పీక్స్ కు  చేరింది.  ఈ క్రమంలో స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. వీరు ఇద్దరు రెండు, రెండు పిల్లి పిల్లల్ని పెంచుకొవాలన్నారు. కానీ ఇద్దరు అంగీకరించలేదు. తమకు ఈ పిల్లిపిల్లలు వద్దని స్పష్టం చేశారు. చివరకు ఈ రచ్చ కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారడంతో ఇతరులు ఈ పిల్లి పిల్లిల్ని పెంచుకునేందుకు ముందుకు వచ్చారు.

దీంతో ఈ వివాదంకు తెరపడింది. నార్మల్ గా పిల్లి పిల్లలు రెండు, మూడు నెలల్లో పెద్దవైతాయి. ఇంత రచ్చ అవసరమా..?..అంటూ మండి పడుతున్నారు. ఆడ, మగ కలవడం నార్మల్ పైగా నోరులేనీ మూగ జీవాల మేటింగ్ పై  ఇంత రచ్చ చేస్తారా అంటూ మరికొంత మంది నెటిజన్లు నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

