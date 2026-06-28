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Resort Swimming Pool Death: సరదా ట్రిప్‌లో విషాదం.. రిసార్ట్ పూల్‌లోకి దూకిన యువకుడు అక్కడికక్కడే మృతి, ఒళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో!

Malvan Resort Swimming pool Tragedy Video: సరదాగా విహారయాత్రకు వెళ్లి ఎంజాయ్ చేద్దామనుకుంటే, ఆ ప్రయాణం చివరకు ఎంతో విషాదకరమైన మరణంతో ముగిసింది. మాల్వాన్‌లోని ఒక రిసార్ట్‌లో జరిగిన ఈ దురదృష్టకర సంఘటనలో, తన స్నేహితులతో కలిసి స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో ఆనందంగా గడపడానికి వచ్చిన శ్రేణిక్‌ (25), అక్కడ నీటి లోతు తక్కువగా ఉందని గమనించకుండానే ఒక్కసారిగా నీటిలోకి దూకేశాడు. ఈ క్రమంలో అతని తలకు చాలా బలంగా దెబ్బ తగిలింది, ఫలితంగా అతను అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ విషాదకర దృశ్యానికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా వేదికగా విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 28, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:57 AM IST
Resort Swimming Pool Death: సరదా ట్రిప్‌లో విషాదం.. రిసార్ట్ పూల్‌లోకి దూకిన యువకుడు అక్కడికక్కడే మృతి, ఒళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో!
Image Credit: Malvan Resort Swimming pool Tragedy Video: XSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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సరదా ట్రిప్‌లో విషాదం.. రిసార్ట్ పూల్‌లోకి దూకిన యువకుడు అక్కడికక్కడే మృతి
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