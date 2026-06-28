Malvan Resort Swimming pool Tragedy Video: వీకెండ్ కావడం వల్ల స్నేహితులతో కలిసి సరదాగా ట్రిప్ వెళ్దామనుకున్న ఒక యువకుడు, అనుకోని ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. మాల్వాన్లో పదిమంది స్నేహితులతో కలిసి హాయిగా గడపడానికి వచ్చిన ఈ వ్యక్తి, ఆ రిసార్ట్లోనే ప్రాణాలు వదలాల్సి రావడం అందరినీ కలిచివేస్తోంది. వీరు వయారి ప్రాంతంలోని ఒక రిసార్ట్ను అద్దెకు తీసుకున్నారు. అక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్లో స్నేహితుల మధ్య సరదాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్న సమయంలో, ఈ సాంగ్లీకి చెందిన 25 ఏళ్ల యువకుడు శ్రేణిక్ నీటి లోతు తక్కువగా ఉండటం తెలియక ఒక్కసారిగా దూకాడు. దీంతో అతని నెత్తికి బలంగా దెబ్బ తగిలి వెంటనే మృతి చెందాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో ప్రచారంలో ఉంది.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, మృతుడు సాంగ్లీ జిల్లాలోని ఇస్లాంపూర్ నివాసి అని, ప్రస్తుతం కొల్హాపూర్ జిల్లాల్లో ఉంటున్నారని తెలిసింది. మృతుడి వయస్సు సుమారు 25 ఏళ్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు. వీరంతా వీకెండ్ ట్రిప్ కోసం పదిమంది స్నేహితులుగా వయ్యారిలోని ఒక రిసార్ట్లో బస చేశారు. మధ్యాహ్నం సమయంలో అందరూ కలిసి స్విమ్మింగ్ పూల్లో సేదతీరుదామని అనుకున్నారు, కానీ వారి ఊహలకందని విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. అక్కడ కొంతమంది స్నేహితులు విజిల్స్ కొడుతూ పూల్లో ఎంజాయ్ చేస్తుంటే, మరికొందరు చుట్టూ డాన్స్ చేస్తూ సందడి చేస్తున్నారు. అయితే, ఈ వ్యక్తి మాత్రం సరదాగా కాస్త ఎత్తు పైకి ఎక్కి, ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా స్విమ్మింగ్ పూల్లోకి ఒక్కసారిగా దూకేశాడు.
A fun-filled trip to Malvan ended in tragedy after a 25-year-old tourist from Sangli died following a dive into the shallow end of a swimming pool at a resort in Vayari. A video of the incident has since gone viral on social media.
The deceased has been identified as Shrenik… https://t.co/w8D0u4Jo6B pic.twitter.com/MmHssWi8PO
— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) June 27, 2026
అయితే, అక్కడ నీటి లోతు చాలా తక్కువగా ఉండటంతో, అతను దూకిన వెంటనే నేరుగా స్విమ్మింగ్ పూల్ యొక్క అడుగు భాగం (నేల) కి తల బలంగా తగిలింది. తలకి తగిలిన తీవ్రమైన గాయాల వల్ల అతను అక్కడికక్కడే మరణించాడు. నీటి లోతును సరిగ్గా అంచనా వేయకుండా చేసిన ఈ ప్రయత్నం అతని ప్రాణాలనే తీసింది. ఈ ప్రమాదాన్ని వెంటనే గమనించిన స్నేహితులు, అతడిని నీటి నుండి బయటకు లాగి వెంటనే మాల్వాన్ గ్రామీణ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కానీ, వైద్యులు అతనికి చికిత్స అందించేలోపే అతను మరణించాడని ధృవీకరించారు. వెంటనే ఈ విషయాన్ని అతని కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేశారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు, ఇది ప్రమాదవశాత్తు జరిగిన మరణమని భావిస్తూ దర్యాప్తును ప్రారంభించారు. స్థానికంగా ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజీ కూడా బయటకు రావడంతో వీడియో వైరల్ అయ్యింది. ఈ హృదయ విదారక ఘటన నేపథ్యంలో, స్విమ్మింగ్ పూల్స్ భద్రతపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని, ముఖ్యంగా నీటిలోకి దూకే ముందు నీటి లోతును తప్పనిసరిగా చెక్ చేసుకోవాలని మరియు సరైన భద్రతా ఆదేశాలను పాటించాలని అందరూ హెచ్చరిస్తున్నారు.
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