Fighting In Flight Video: ఓర్నాయనో ... ఇదెం అరాచకం.!. విమానంలో పీకలు పట్టుకుని కొట్టుకున్న ప్యాసింజర్లు.. షాకింగ్ వీడియో..

Man and Woman Fighting in Running Flight Video: ఇటీవల కాలంలో కొంత మంది తరచుగా బస్సుల్లో కొట్టుకొవడం వంటి ఘటనలు రోటీన్ గా చూస్తున్నాం. అయితే.. ఫ్రీబస్సు సేవలు వచ్చాక ఇది మరింత ఎక్కువైంది. బూతులు తిట్టుకుంటూ ఒకరిపై మరోకరు పిడిగుద్దులు కొట్టుకుంటూ దాడులు చేసుకుంటున్నారు. ఎవరైన అడ్డు వస్తే వారిపై కూడా దాడులు చేస్తున్నారు. ఇదంతా రోజు మనం చూస్తున్నాం.
Air India passengers have started fighting over cold tea ..pic.twitter.com/5IMNW2wAxv
— Mukesh (@mikejava85) September 15, 2025
ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం కొంత మంది సీటు కోసం, బస్సు ఆపకుంటే గొడవలు పడిన ఘటనలు చూశాం. ఇప్పుడు ఈ కల్చర్ కాస్త విమానంకు కూడా పాకినట్లుంది. ఈ వీడియోలో ఇద్దరు ప్రయాణికులు మహిళ, మరో వ్యక్తితో గొడవలకు దిగింది. అంతే కాకుండా ఆమె పీక పట్టుకుని ఒకరిపై మరోకరు ఘోరంగా దాడులు చేసుకున్నారు. రన్నింగ్ విమానంలో జరిగిన ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్గా మారింది.
రన్నింగ్ విమానంలో ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగింది. మరీ సీటు కోసమో మరేంటో కానీ మొత్తంగా ఇద్దరు ఒకరిపై మరోకరు కోపంతో తిట్టుకున్నారు. అంతటితో ఆగకుండా.. ఒకరిపై మరోకరు దాడులు చేసుకుని, పీకలు పట్టుకుని నెట్టుకున్నారు. పిడిగుద్దులు కొట్టుకున్నారు. ఎయిర్ హోస్టెస్ లు వారిని ఆపేందుకు ప్రయత్నించినకూడా ఎవరు కూడా వెనక్కు తగ్గడంలేదు. వీరిని చూసి విమానంలో ఉన్న వారంతా షాక్ కు గురయ్యారు.
ఈ ఘటనను కొంతమంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు మరీ ఇలా తయారయ్యారెంట్రా అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఆమెకు దూరంగా ఉండూ లేకుంటే విమానంలో నుంచి తోసేస్తుందని కూడా ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
