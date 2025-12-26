Snake Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. విషపూరితమైన పాముకు లిప్ స్టిక్ పెట్టి, హెయిర్ స్టైల్.. వీడియో వైరల్..

Man applies lipstick and wig hair style to snake Video: ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది కుక్కలు, పిల్లులు,మేకల్ని ఇంట్లో పెంచుకుంటారు. కానీ కొంత మంది చాలా విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. మరీ దారుణంగా క్రూర జంతువులును, విషపూరితమైన పాములను, కొండ చిలువలను తమ ఇళ్లలో పెంచుకుంటున్నారు. బెడ్ ల మీద, రూమ్ లలో పాములను పెట్టుకుంటున్నారు. వాటి మీద పడుకుంటున్నారు. అదేదో తమ ఫ్యామిలీ మెంబర్ లో ఫీల్ అవుతున్నారు.
ఇలాంటి పనులు డెంజర్ అని చెప్తున్న కూడా కొంత మంది మారడంలేదు. పాములు, కొండ చిలువలతొ డెంజర్ స్టంట్ లకు దిగుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక భారీ సర్పాన్ని , కొండ చిలువలను కొంత మంది దాని ముఖానికి లిప్ స్టిక్ ను పూస్తున్నారు. అంతే కాకుండా దానికి విగ్ కూడా పెట్టారు. అంతటితో ఆగకుండా దాని కనురెప్పలకు కూడా ఏదో అందంగా కటింగ్ లు కూడా చేశారు. ఇక పాము రెడీ చేశాక దానికి ఫోన్ లలో దాని ముఖమే చూపించాడు.
మొత్తంగా ఈ వీడియోను రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. పాములకు, కొండ చిలువలకు లిప్ స్టిక్ లు, హెయిర్ స్టైల్ లు ఏంటీ..?.. అంటూ బిత్తరపోతున్నారు.
మరోవైపు చాలా మంది పాములతో, కొండ చిలువలతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని, కొన్నిసార్లు అనుకొని ఘటనలు జరుగుతుంటాయని చెబుతున్నారు.అయిన కూడా కొందరు ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. ఇలాంటి తరుణంలో వీటితో ఈ స్టంట్ లు ఏంటని నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.