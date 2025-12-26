English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Snake Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. విషపూరితమైన పాముకు లిప్ స్టిక్ పెట్టి, హెయిర్ స్టైల్.. వీడియో వైరల్..

Cobra Video: పాముకు ఇంట్లో పెంచుకుంటున్నాండో ఏంటో కానీ దానికి లిప్ స్టిక్ పూసి మరీ హెయిర్ స్టైల్ విగ్ ను అప్లై చేసి వెరైటీగా దాన్ని రెడీ చేశాడు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. మరీ ఇదెక్కడి పైత్యం రా అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 26, 2025, 04:13 PM IST
Man applies lipstick and wig hair style to snake Video: ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది కుక్కలు, పిల్లులు,మేకల్ని ఇంట్లో పెంచుకుంటారు. కానీ కొంత మంది చాలా విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. మరీ దారుణంగా క్రూర జంతువులును, విషపూరితమైన పాములను, కొండ చిలువలను తమ ఇళ్లలో పెంచుకుంటున్నారు. బెడ్ ల మీద, రూమ్ లలో పాములను పెట్టుకుంటున్నారు. వాటి మీద పడుకుంటున్నారు. అదేదో తమ ఫ్యామిలీ మెంబర్ లో ఫీల్ అవుతున్నారు.

ఇలాంటి పనులు డెంజర్ అని చెప్తున్న కూడా  కొంత మంది మారడంలేదు.  పాములు, కొండ చిలువలతొ డెంజర్ స్టంట్ లకు దిగుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక భారీ సర్పాన్ని , కొండ చిలువలను కొంత మంది దాని ముఖానికి లిప్ స్టిక్ ను పూస్తున్నారు. అంతే కాకుండా దానికి విగ్ కూడా   పెట్టారు. అంతటితో ఆగకుండా దాని కనురెప్పలకు కూడా ఏదో అందంగా కటింగ్ లు కూడా చేశారు. ఇక పాము రెడీ చేశాక దానికి ఫోన్ లలో దాని ముఖమే చూపించాడు.

 మొత్తంగా ఈ వీడియోను రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. పాములకు, కొండ చిలువలకు లిప్  స్టిక్ లు, హెయిర్ స్టైల్ లు ఏంటీ..?.. అంటూ బిత్తరపోతున్నారు.

Read more: Python Video: వామ్మో.. వ్యక్తి ప్రైవేటు పార్ట్ ను కసితీరా పట్టుకున్న కొండ చిలువ.. షాకింగ్ వీడియో...

మరోవైపు చాలా మంది పాములతో, కొండ చిలువలతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని, కొన్నిసార్లు అనుకొని ఘటనలు జరుగుతుంటాయని చెబుతున్నారు.అయిన కూడా  కొందరు ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. ఇలాంటి తరుణంలో  వీటితో ఈ స్టంట్ లు ఏంటని నోరెళ్ల బెడుతున్నారు. 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

