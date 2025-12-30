Man arrested for reel recording on railway platform in uttar Pradesh: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు బోలేడు వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. కొంత మంది కావాలని వీడియోలు, రీల్స్ రికార్డు చేసి ఏదో విధంగా ఫెమస్ అయ్యేందుకు తెగ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా రీల్స్ పిచ్చిలో కొన్నిసార్లు డెంజర్ స్టంట్ లకు కూడా దిగుతున్నారు. ఎత్తైన ప్రదేశాలు, క్రూర జంతువులు, సముద్రాలల్లో వెళ్లి రీల్స్ రికార్డులు చేస్తున్నారు. దీంతో కొన్నిసార్లు అనుకొని ఘటనలు జరిగి వారి ప్రాణాలు గాల్లో కలిసి పోయిన ఘటనలు కొకొల్లలు.
రీల్స్ పిచ్చితో ట్రైన్ కింద పడుకున్న యువకుడు
వైరల్ అవ్వడంతో అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
యూపీ రాష్ట్రంలోని కొత్వాలీ ప్రాంతంలో రీల్స్ మోజులో వేగంగా వస్తున్న రైలు కింద పడుకుని వీడియో చికిత్రీకరించిన అజయ్ రాజ్బర్ అనే యువకుడు
రీల్ వైరల్ అవ్వడంతో యువకుడిని అదుపులోకి తీసుకుని రిమాండుకు…
ఇటీవల రైల్వే ప్లాట్ ఫామ్ మీద, రన్నింగ్ రైళ్ల ముందు రీల్స్ చేస్తు చాలా మంది కాంట్రవర్సీగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. దీంతో కొన్నిసందర్భాల్లో వీరిపై నుంచి రైళ్లు వెళ్లిపోయిన ఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. పోలీసులు వీటిపై ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్న వీరి వంకర బుద్ది మాత్రం మారడంలేదు. తాజాగా..ఉత్తర ప్రదేశ్ లో మరో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని కొత్వాలీ ప్రాంతంలో రీల్స్ మోజులో అజయ్ రాజ్బర్ అనే యువకుడు రన్నింగ్ ట్రైన్ ముందు రైల్వే ప్లాట్ ఫామ్ మీద పడుకున్నాడు.అతను తనఫోన్ తో రైలు వస్తుండగా రికార్డు చేశాడు.అంతేకాకుండా అది తన మీద నుంచి వెళ్లిపోయే వరకు ఫోన్ పట్టుకుని రికార్డు చేశాడు.
రైలు స్పీడ్ గా వెళ్లిపోయాక అదేదో ఘనకార్యం చేసినట్లు తన పైత్యంను మరోకరితో వీడియో తీయించుకున్నాడు. ఆ తర్వాత తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ లు పోస్ట్ చేశాడు. దీంతో అది కాస్త బాగా వైరల్గా మారింది.
దీనిపై యూపీ పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. అజయ్ రాజ్బర్ అనే వ్యక్తిపై కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేశారు ఈ ఘటనపై నెటిజన్లు కూడా మండిపడుతున్నారు. లైఫ్ ను రిస్క్ చేసి ఇలాంటి రిస్క్ లు అవసరమా అంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు.
