  • Video Viral: కొంప ముంచిన రీల్స్ పిచ్చి.. స్పీడ్‌గా వస్తున్న రైలు ముందు పడుకుని మరీ.. షాకింగ్ వీడియో..

Video Viral: కొంప ముంచిన రీల్స్ పిచ్చి.. స్పీడ్‌గా వస్తున్న రైలు ముందు పడుకుని మరీ.. షాకింగ్ వీడియో..

Man arrested for reel on railway platform uttar Pradesh: రైలు పట్టాల మీద పడుకుని రీల్స్ రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియా అకౌంట్ లో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అది కాస్త వైరల్ కావడంలో పోలీసులు సీరియస్ అయ్యారు. మరోవైపు నెటిజన్లు  ఈ  ఘటనపై మండి పడుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 30, 2025, 11:41 AM IST
  • యూపీలో షాకింగ్ ఘటన..
  • రైలు పట్టాల పైన పడుకుని రీల్స్..

Video Viral: కొంప ముంచిన రీల్స్ పిచ్చి.. స్పీడ్‌గా వస్తున్న రైలు ముందు పడుకుని మరీ.. షాకింగ్ వీడియో..

Man arrested for reel recording on railway platform in uttar Pradesh: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు బోలేడు వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. కొంత మంది కావాలని వీడియోలు, రీల్స్ రికార్డు చేసి ఏదో విధంగా ఫెమస్ అయ్యేందుకు తెగ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా రీల్స్ పిచ్చిలో కొన్నిసార్లు డెంజర్ స్టంట్ లకు కూడా దిగుతున్నారు. ఎత్తైన ప్రదేశాలు, క్రూర జంతువులు, సముద్రాలల్లో వెళ్లి రీల్స్ రికార్డులు చేస్తున్నారు. దీంతో కొన్నిసార్లు అనుకొని ఘటనలు జరిగి వారి ప్రాణాలు గాల్లో కలిసి పోయిన ఘటనలు కొకొల్లలు.

ఇటీవల రైల్వే ప్లాట్ ఫామ్ మీద, రన్నింగ్ రైళ్ల ముందు రీల్స్ చేస్తు చాలా మంది కాంట్రవర్సీగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. దీంతో కొన్నిసందర్భాల్లో వీరిపై నుంచి రైళ్లు వెళ్లిపోయిన ఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. పోలీసులు వీటిపై ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్న వీరి వంకర బుద్ది మాత్రం మారడంలేదు. తాజాగా..ఉత్తర ప్రదేశ్ లో మరో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని కొత్వాలీ ప్రాంతంలో రీల్స్ మోజులో అజయ్ రాజ్బర్ అనే యువకుడు రన్నింగ్ ట్రైన్ ముందు రైల్వే ప్లాట్ ఫామ్ మీద పడుకున్నాడు.అతను తనఫోన్ తో రైలు వస్తుండగా రికార్డు చేశాడు.అంతేకాకుండా అది తన మీద నుంచి వెళ్లిపోయే వరకు ఫోన్ పట్టుకుని రికార్డు చేశాడు.  

రైలు స్పీడ్ గా వెళ్లిపోయాక అదేదో ఘనకార్యం చేసినట్లు తన పైత్యంను మరోకరితో వీడియో తీయించుకున్నాడు. ఆ తర్వాత తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ లు పోస్ట్ చేశాడు. దీంతో అది కాస్త బాగా వైరల్గా మారింది.

Read more: Video Viral: అరె వావ్.. చీరకట్టులో అమ్మాయి బైక్ రైడింగ్.. జనాల మైండ్ బ్లాంక్ చేస్తున్న వీడియో..

దీనిపై యూపీ పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. అజయ్ రాజ్బర్ అనే వ్యక్తిపై కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేశారు ఈ ఘటనపై నెటిజన్లు కూడా మండిపడుతున్నారు. లైఫ్ ను రిస్క్ చేసి ఇలాంటి రిస్క్ లు అవసరమా అంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Uttar Pradeshreels on Railway platformVideo ViralReel on railway platformsocial media

