/Giant Python Video: భారీ కొండచిలువకు సబ్బు పెట్టి స్నానం చేయించిన తండ్రీకూతుళ్లు.. వీడియో వైరల్!

Giant Python Video Watch Here: సాధారణంగా పాము కనిపిస్తేనే ఆమడ దూరం పరిగెడుతూ ఉంటారు.. అలాంటిది ప్రపంచంలోనే అత్యంత భారీ సర్పములో ఒకటైన కొండచిలువను పట్టుకోవాలన్నా.. దాని దరిదాపుల్లోకి వెళ్లాలన్న గుండె ధైర్యం ఉండాల్సిందే. కానీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో చూస్తే మాత్రం మీ కళ్ళు బైర్లు కమ్ముకపోవడం ఖాయం.. అంతేకాకుండా మీరు ఆశ్చర్య పోవడం తథ్యం.. ఒక వ్యక్తి ఏకంగా భారీ కొండచిలువకు ఇంట్లో పెంపుడు జంతువుకు చేసినట్లుగా సబ్బు పెట్టి స్నానం చేయిస్తున్నాడు..
వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఒక వ్యక్తి తన ఇంటి ముందు ఒక భారీ కొండచిలువను పడుకోబెట్టాడు.. అది ఎంత పొడవు ఉందంటే దానిని చూస్తేనే ఒళ్లంతా పాములు పాకినట్లు అనిపిస్తుంది.. ఆ వ్యక్తి చాలా సాధారణంగా ఒక మగ్గుతో నీళ్లు పోస్తూ.. ఆ పాము శరీరంపై సబ్బు రుద్దుతూ స్నానం చేయిస్తున్నాడు.. అంతటితో ఆగకుండా.. అతని పక్కనే ఉన్న చిన్నారి కూడా ఏమాత్రం భయం లేకుండా ఆ పాముకు ఒక చిన్న జగ్గుతో నీటిని పోయడం మీరు వీడియోలో క్లియర్ గా చూడొచ్చు..
ఆ కొండచిలువ కూడా చిన్నారిని కానీ.. దానికి స్నానం చేయిస్తున్న వ్యక్తిని కానీ ఏమీ అనకుండా చాలా ప్రశాంతంగా ఉండడం గమనార్హం.. సాధారణంగా కొండచిలువలు విషపూరితం కానప్పటికీ.. కవితమ్మ శరీరంలో గట్టిగా చుట్టేసి ఎముకలను విరగొట్టగలుగుతాయి.. అటువంటి క్రూరమైన వన్యప్రాణితో ఒక చిన్నారి ఆడుకోవడం చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు సైతం ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.. అయితే, అక్కడే ఉన్న కొంతమంది దీనిని వీడియోగా చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.
వీడియో సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ అయిన కొద్దిసేపటికి మిలియన్ల కొద్ది వ్యూస్ సంపాదించుకుంది. అంతేకాదు ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొందరు ఆ వ్యక్తి ధైర్యాన్ని మెచ్చుకుంటే.. మరికొందరు మాత్రం తీవ్రంగా మండిపడుతున్నారు. ఇది ధైర్యం కాదు.. ముమ్మాటికి మూర్ఖత్వమే.. పెంపుడు జంతువు ఏదైనా సరే.. అది క్రూరమృగం అన్న విషయం మర్చిపోకూడదు అని కొంతమంది కామెంట్ చేస్తూ వస్తున్నారు.. అలాగే మరికొందరు చిన్నారి ప్రాణాలతో ఆ తండ్రి చెలగాటమాడుతున్నాడు.. ఇలాంటి పనులు అస్సలు ప్రోత్సహించకూడదని కొంతమంది రాస్కొస్తున్నారు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.