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Cobra Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. పాముకు సబ్బు, షాంపులతో రుద్దుతూ స్నానం.!. వీడియో వైరల్..

Snake funny video: పామును పట్టుకుని దాన్ని సబ్బుతో పాటు, షాంపు కూడా పెట్టి శుభ్రంగా స్నానం చేయిస్తున్నాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 03, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:32 PM IST
Cobra Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. పాముకు సబ్బు, షాంపులతో రుద్దుతూ స్నానం.!. వీడియో వైరల్..
Image Credit: snakevideo(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Cobra Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. పాముకు సబ్బు, షాంపులతో రుద్దుతూ స్నానం.!. వీడియో వైరల్..
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