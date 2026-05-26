/Cobra Shed Video: వామ్మె.. నాగుపాము కుబుసాన్ని చేతులతో వలిచేసిన యువకుడు.. వీడియో..

Cobra Shed Video Watch Here: సోషల్ మీడియా అందుబాటులోకి వచ్చినప్పటి నుంచి నిత్యం ఏదో ఒక వింత వీడియో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తూనే వస్తోంది. ముఖ్యంగా వన్యప్రాణులు, విషసర్పాలకు సంబంధించిన వీడియోలకైతే నెట్టింట ఊహించని స్థాయిలో క్రేజ్ లభిస్తూ వస్తోంది. తాజాగా ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తున్న ఒక షాకింగ్ వీడియో ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. సాధారణంగా పాముల పేర్లు చెబితేనే అడుగు వెనక్కి వేసే జనాలు ఉన్న ఈ రోజుల్లో.. ఒక యువకుడు ఏకంగా అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా కుబుసాన్ని చేతులతో వలిచేసి అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నారు.
సాధారణంగా అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములు తమ చర్మాన్ని మార్చుకునే క్రమంలో పాత చర్మాన్ని వీడుతుంటాయి. ఈ సమయంలో అవి తీవ్రమైన ఒత్తిడితో పాటు అనారోగ్య సమస్యలకు గురవుతూ ఉంటాయి. అందుకే ఆ సమయంలో వాటికి దూరంగా ఉండడం మంచిదని వన్యప్రాణి నిపుణులు చెబుతుంటారు. కానీ, వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో మాత్రం సీన్ పూర్తిగా రివర్స్లో ఉందని భావించవచ్చు.. ఒక భారీ నాగుపాము యువకుడు పట్టుకుని ఉండడం మీరు చూడొచ్చు..
అతను ఏమాత్రం భయం లేకుండా.. అత్యంత ప్రమాదకరంగా ఉన్న ఆ నాగుపాము తల భాగం నుంచి కుబుసాన్ని తన చేతులతో మెల్లగా తొలగించడం ప్రారంభించాడు. పాము కళ్లపై ఉన్న తెల్లటి పొరను సైతం అతను చాలా సున్నితంగా విడదీశాడు.. ఆశ్చర్యకరమైన విషయమేమిటంటే.. ఆ యువకుడు అంత సాహసం చేస్తున్నా.. ఆ విషసర్పం అతడిపై దాడి చేయడానికి అస్సలు ప్రయత్నించడంలేదు.. ఎదురు తిరగకుండా..తల దించుకుని అతను చేస్తున్న పనికి సహకరించినట్లుగా ప్రశాంతంగా ఉండిపోవడం మీరు చూడొచ్చు..
ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు రకరకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ దృశ్యాలు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్స్లో అప్లోడ్ అయిన కొద్దిసేపట్లోనే లక్షలాది వ్యూస్, వేలాది షేర్లతో దూసుకుపోతున్నాయి. అంతేకాకుండా దీనిపై సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కూడా రకరకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. అయితే, చాలా మంది ఆ యువకుడి ధైర్యానికి హ్యాట్సాఫ్.. పాముకు ఎంతటి ఉపశమనాన్ని అందించాడో! అని కామెంట్లు పెడుతుంటే.. మరికొంతమంది ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన స్టంట్. కాస్త తేడా వచ్చినా ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయేవని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
