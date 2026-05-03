Video Viral: రన్నింగ్ బైక్ మీద అరాచకం.. యువతిని పిడిగుద్దులు కొడుతూ,ప్రైవేటు పార్ట్ ను గిల్లుతూ.. వీడియో వైరల్..

Man brutally attacks on woman in running bike on road video: ఇటీవల కొన్ని జంటలు నడి రోడ్డు మీద నానా హంగామా చేస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు ఇంట్లో ఏదైన గొడవలు జరిగితే నాలుగు గోడల మధ్య ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు సిట్యువేషన్ మారింది. చిన్న చిన్న విషయాల్ని సైతం పెద్దది చేసుకుంటున్నారు. దారుణంగా భార్యభర్తలు కొట్టుకొవడం దాడులు చేసుకొవడం చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా చంపుకొవడానికి సైతం వెనుకావడంలేదు. కొంత మంది భార్యభర్తలు చక్కగా పెళ్లిళ్లు చేసుకుని కట్టుకున్న వారిని కాటికి ఎలా పంపాలో స్కెచ్ లు వేసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు డైలీ వార్తలలో ఉంటున్నాయి. మొత్తంగా కొన్ని జంటలు రోడ్ల మీద గొడవలు పడుతున్నారు. అంతే కాకుండా పబ్లిక్ లో న్యూసెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఈ కోవకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
🚨Toxic Relationship Shocker: Man Hits Woman While Riding Bike in Public
A shocking incident captured by a passerby at Studio Square, Bhubaneswar has gone viral.
The video shows a man repeatedly hitting and assaulting a woman sitting pillion on his motorcycle while riding in… pic.twitter.com/dgSAjGiOUp
— Ramesh Tiwari (@rameshofficial0) May 3, 2026
రోడ్డు మీద జంట బైక్ పై వెళ్తున్నారు. ఇంతవరకు బాగానే ఉంది. మరీ ఏవిషయంలో గోడవలు పడుతున్నారో కానీ ఇద్దరు ఒకరిపై మరోకరు దాడులు చేసుకున్నారు. కనీసం రోడ్డు మీద ఉన్నామన్న ఇంగితం కూడా మర్చిపోయి పిచ్చ కొట్టుడు కొట్టుకున్నారు. పాపాం.. యువతిని జుట్టు లాగి, చేతితో ఆమె తోడభాగాల్ని గిల్లుతూ కొట్టాడు. ఆమె ఎంతగా వారిస్తున్న కూడా వెనక్కు తగ్గలేదు.
అతగాడి దాడులతో ఆమె తీవ్ర ఒత్తిడికి గురైంది. ఒక వైపు బైక్ నడిపిస్తునే, వెనక ఉన్న యువతిని కొడుతూ పైశాచీకంగా ప్రవర్తించాడు. ఈ ఘటనను వీరి వెనుకాల వస్తున్న వారు వీడియో తీశారు.
అది కాస్త సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు భిన్నంగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. రోడ్డు మీద ఈ న్యూసెన్స్ ఏంటని, బైక్ నుంచి పడిపోతే ఇద్దరు డెంజర్ లో పడే చాన్స్ ఉందని తిట్టిపోస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
