Funny Video: డ్రమ్ము నిండా పెట్రోల్ కొట్టిస్తే.. నెత్తి మీద మోసుకెళ్తావా తమ్ముడూ? వైరల్ అవుతున్న వీడియో!

Funny Video Watch Here: సోషల్ మీడియా పుణ్యమా అని నిత్యం ఎక్కడో ఒకచోట వింత ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తూనే ఉన్నాయి. తాజాగా పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత భయంతో ప్రజలు బంకుల ముందు క్యూ కట్టిన తరుణంలో... ఒక యువకుడు చేసిన పని ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను కడుపుబ్బ నవ్విస్తోంది. భవిష్యత్తులో పెట్రోల్ దొరకదేమో అన్న ఆందోళనతో అతని ఏకంగా ఒక పెద్ద ప్లాస్టిక్ బ్రాహ్మణు నెత్తిమీద పెట్టుకొని పెట్రోల్ బంకుకు చేరుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాన్ని సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి.
దేశంలో ఇంధన కొరత ఏర్పడబోతుందన్న ప్రచారంతో వాహనదారులు ఒక్కసారిగా ఆందోళనకు గురయ్యారు. దీంతో నగరంలోని దాదాపు అన్ని పెట్రోల్ బంకుల వద్ద కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి.. బైకులతో పాటు కార్లతో రహదారులు కిక్కిరిసిపోయాయి. గంట తరబడి వేచి చూస్తున్న.. పెట్రోల్ దొరకని పరిస్థితి నెలకొంది. ఇలాంటి ఉత్కంఠ భరిత వాతావరణం లో ఒక యువకుడు ఇచ్చిన ఎంట్రీ అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. అంతేకాకుండా అక్కడే ఉన్న యువకులు ఈ ఘటన చూసి నవ్వుతూ ఉండిపోయారు..
Read more: Viral Video: ముక్కుతో సిగరెట్ తాగడమేంటి? ఈ వీడియో ఒకసారి చూడండి..
సాధారణంగా పెట్రోల్ కొరత ఉందంటే బాటిల్ లేదా చిన్న క్యాన్లతో రావడం చూస్తూ ఉంటాం కానీ ఈ యువకుడు ఒక అడుగు ముందుకేసి ఇంటి వద్ద ఉండే పెద్ద ప్లాస్టిక్ దమ్మును తీసుకువచ్చాడు బంకు వద్ద రద్దీ ఎక్కువగా ఉండడంతో తన వంతు వచ్చే వరకు ఆ డ్రమ్మును తన తలపైనే పెట్టుకొని క్యూలో నిలబడ్డాడు పెట్రోల్ పంపు వద్దకు వెళ్లి ఆ డ్రమ్ములోని పెట్రోల్ కొట్టాలని అడగడం చూసి అక్కడున్న వారంతా ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయి చూశారు..
అక్కడే ఉన్న కొంతమంది వాహనదారులు ఈ వింత దృశ్యాన్ని చూసి తమ స్మార్ట్ ఫోన్లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు ఇంకేముంది గంటల వ్యవధిలోనే ఈ వీడియో మిలియన్స్ వ్యూస్ సంపాదించుకుంది. ఇతని ముందుచూపు మామూలుగా లేదని కొంతమంది కామెంట్లు చేస్తూ వస్తుంటే.. మరి కొంతమంది తమ్ముడు ఆ డ్రమ్ము నిండా పెట్రోల్ కొట్టిస్తే దాన్ని నెత్తి మీద మోసుకెళ్తావా అని మరికొందరు ఫన్నీగా ప్రశ్నిస్తున్నారు.. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ గా మారింది.
Read more: Viral Video: ముక్కుతో సిగరెట్ తాగడమేంటి? ఈ వీడియో ఒకసారి చూడండి..
