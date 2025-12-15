English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Python Snake Video: 136 కిలోల పైథాన్‌ను భూజాలపై మోసిన వ్యక్తి.. వీడియో ఇదే..

Python Snake Video: 136 కిలోల పైథాన్‌ను భూజాలపై మోసిన వ్యక్తి.. వీడియో ఇదే..

Heaviest Python Snake Video: 136 కిలోలు కలిగిన భారీ పైథాన్‌ను ఓ వక్తి భూజాలపై ఎక్కించుకుని మోస్తున్న వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అయితే, ఈ వీడియోను చూసిన నెటిజన్స్‌ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 15, 2025, 02:18 PM IST

Python Snake Video: 136 కిలోల పైథాన్‌ను భూజాలపై మోసిన వ్యక్తి.. వీడియో ఇదే..

Heaviest Python Snake Video Watch: ప్రపంచంలో అత్యంత పెద్ద, బరువైన పాముల్లో పైథాన్‌ జాతి ఒకటి. ఇవి చూడడానికి చాలా బరువుగా.. పెద్దదిగా కనిసిస్తూ ఉంటాయి. ఈ ఒక్క పాము దాదాపు టన్నుల బరువు ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది విషపూరీతమైనది కాకపోయినప్పటికీ అతి శక్తివంతమైన కండరాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది జంతువులపై దాడి చేసి వాటిని చుట్టూ చుట్టి.. ఆహారంగా మార్చుకుంటూ ఉంటాయి. అయితే, గత కొన్ని రోజుల నుంచి ఈ పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్‌ అవుతున్నాయి. తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియోకి సంబంధించిన వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

జయ్ ప్రీహిస్టారిక్ పెట్స్ (Jay Prehistoric Pets) అనే యూట్యూబ్ ఛానెల్‌ నుంచి షేర్‌ చేసిన వీడియో ఇప్పుడు ఊహించని స్థాయిలో వైరల్‌ అవుతోంది. ఒక భారీ రెటిక్యులేటెడ్ పైథాన్‌ను (Reticulated Python) ఒక వ్యక్తి ఎంతో తేలికగా భుజాలపై వేసుకుని మోస్తున్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. ఆయన ఎంతో ధైర్యంగా మోసుకురావడం చూసిన చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. 

వీడియో ప్రారంభంలోనే, ఆయన మాట్లాడడం మీరు గమనించవచ్చు. ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న పాము అత్యంత పొడవైన జాతికి సంబంధించిన రెటిక్యులేటెడ్ పైథాన్ అని.. ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన పామని వీడియో వాయిస్ ఓవర్‌లో తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఇది దాదాపు 29 అడుగుల పొడవు ఉందని, 136 కిలోలు కంటే ఎక్కువ బరువు కలిగి ఉంటుందని వెల్లడించారు. ఈ పాము వేటలో భాగంగా దాడి కండరాలను బిగుతుగా చుట్టి చంపుతాయని కూడా తెలిపారు.

అయితే, ఈ వీడియో ఎంతో పెద్ద శరీరం కలిగిన ఈ పామును ఆ వ్యక్తి చాలా అలవోకగా హ్యాండిల్ చేయడం చూసిన చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆ వ్యక్తి నైపుణ్యానికి సాల్ కొడుతున్నారు. పాములపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఇది సులభమైన పని అని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్స్‌ పెడుతున్నారు. ఏది ఏమైన ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన పాములతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుందని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షులు సూచిస్తున్నారు. 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

Ball Python VideoPython VideoPython Video ViralVideo ViralLatest Viral Video

