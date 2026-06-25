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Snake Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.!. విషపూరితమైన పాములతో ఉప్పర్ మీటింగ్‌.!. వీడియో వైరల్..

Man meeting with cobras Video: పాములకు చుట్టు నిలబడి వాటికి ఏదో గైడ్ చేస్తున్నట్లు వాటితో మాట్లాడుతున్నాడు.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు బాబోయ్ ఏంట్రా ఇలా ఉన్నడని ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 25, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:45 PM IST
Snake Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.!. విషపూరితమైన పాములతో ఉప్పర్ మీటింగ్‌.!. వీడియో వైరల్..
Image Credit: snakevideo(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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