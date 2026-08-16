/Cobra Video: బుసలు కొడుతున్న భారీ నాగుపామును ఒంటిచేత్తో లేపిన యువకుడు.. వీడియో!

Cobra Viral Video Watch: దట్టమైన అడవిలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన విష సర్పంతో ఓ యువకుడు చేసిన సాహసం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్గా మారింది. సాధారణంగా నాగుపాముల పేరు వింటేనే ఎవరికైనా తప్పకుండా భయం వేస్తూ ఉంటుంది. అలాంటిది ఏకంగా పడగవిప్పి బుసలు కొడుతున్న భారీ నాగుపామును ఓ కుర్రాడు అత్యంత చాకచక్యంగా.. కేవలం ఒంటి చేత్తో పైకి లేపిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్గా మారడం విశేషం.. ఇప్పుడు ఇది చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారుల సైతం ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు..
వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దట్టమైన చెట్లతో పాటు పొదలతో నిండిన అడవి ప్రాంతంలో ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.. అక్కడ నేలపై ఉన్న ఒక భారీ నాగుపాము పడక విప్పి.. ఏ క్షణంలోనైనా కాటు వేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు మీకు ఈ వీడియోలో అది కనిపిస్తుంది. అయితే, ఆ యువకుడు ఏ మాత్రం భయపడకుండా ఆ పాము దగ్గరగా వెనక భాగంలోకి వెళ్ళాడు. క్షణాల వ్యవధిలోనే అతనికున్న అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్తో ఎలాంటి.. స్నేక్ స్టిక్స్ లేకుండా కేవలం తన ఒంటి చేతితో ఆ నాగుపాముని పట్టుకొని పైకి లేపడం మీరు గమనించవచ్చు. ఆ సమయంలో ఆ విశ్వసం గాల్లో పడక విప్పి కదులుతున్నప్పటికీ.. కుర్రాడు ఏమాత్రం బెదరకుండా నిలబడటం వీడియోలో మీరు స్పష్టంగా చూడవచ్చు..
ఆశ్చర్యం కలిగించే ఈ దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వ్యాప్తంగా ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు రకరకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. ఒక చిన్న పొరపాటు జరిగి ఉంటే ప్రాణాలు గాల్లో కలిసేవి.. ఇంతటి తెగింపు అవసరమా అంటూ కొందరు కామెంట్లు చేస్తుంటే.. మరి కొంతమంది ఆ యువకుడి ధైర్యాన్ని చూసి ఆశ్చర్యం వ్యక్తం ఆశ్చర్య పోతు.. ఇలా పిచ్చిపిచ్చి సాహసాలు ప్రమాదకరమైన పాములతో చేయడం మంచిది కాదని కామెంట్లు పెడుతున్నారు..
లైకులతో పాటు వ్యూస్ కోసం ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన విన్యాసాలు చేస్తున్నారని పలువురు తీవ్రంగా ఈ వీడియో చూసి విమర్శిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వన్యప్రాణి రక్షణ నిపుణులతో పాటు స్నేక్ క్యాచర్లు ఇలాంటి చర్యలను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ వస్తున్నారు. నాగుపాము అత్యంత ప్రమాదకరమైన న్యూరో టాక్సిక్ విషాన్ని కలిగి ఉందని.. దానికాటి క్షణాల వ్యవధిలోనే ప్రాణాలను గాల్లో కల్పిస్తాయని వారు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా విషసర్పాలు ఇలా పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించకూడదని స్పష్టం చేస్తున్నారు.
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