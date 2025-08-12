Giant Snakes Video: వామ్మో.. అరుదైన బండెడ్ క్రైట్ స్నేక్స్.. యువకుడు ఎలా పట్టుకున్నాడో చూడండి.. వీడియో..

Giant Banded Krait Snakes Video Watch: ఇటీవలే ఓ అరుదైన పాములకు సంబంధించిన వీడియో ఇంటర్నెట్లో తెగ వైరల్ అవుతుంది. సాధారణంగా మనం ఎన్నో రకాల పాములను చూస్తూ ఉంటాం. అందులో ఇప్పటికీ కొన్ని పాములను సోషల్ మీడియాలో చూసిన సంగతి తెలిసిందే.. అయితే, ఎప్పుడైనా సముద్రంలో జీవించే పాములను చూశారా? ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియో వీటికి సంబంధించిందే. సముద్రంలో అనేక రకాల పాములు నివసిస్తూ ఉంటాయి.. ఇందులో చాలా పాములు ఐదు నుంచి ఏడు అడుగుల పొడవు పెరుగుతూ ఉంటాయి. అయితే ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటో? ఆ పాములు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఓ సముద్రం పరిసర గ్రామాల్లో ఉన్న బీచ్ల్లో తాజాగా "బండెడ్ క్రైట్" (Banded Krait) అనే పాములు ప్రత్యక్షమయ్యాయి.. ఇవి దాదాపు ఆరడుగుల పొడవుతో పాటు అత్యంత ప్రమాదకరమైన విషయాన్ని కలిగి ఉంటాయని సమాచారం ఈ అరుదైన జాతికి సంబంధించిన పాములు కేవలం సముద్రం లోపల మాత్రమే పెరుగుతూ ఉంటాయట.. అయితే ఈ పాములు బీచ్ దగ్గరే ఉండే ఓ చిన్న కొలనులో కనిపించాయి. దీంతో ఓ యువకుడు ఆ పాములను పట్టుకొని అందరికీ చూపించే ప్రయత్నం చేశారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో వారిలో అవుతుంది. అయితే ఆ యువకుడు ఈ పాములు ప్రమాదకరమైన వని తెలిసి కూడా వాటిని పట్టుకోవడం అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది..
సాధారణంగా ఇలాంటి పాములు చాలా డేంజర్.. ఇవి కేవలం కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రమే మనుషులపై దాడి చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ పాములు నీటి వనరుల వద్ద ప్రత్యక్షం అవ్వడంతో చాలామంది ప్రజలు భయాందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొంతమంది అయితే నీటి వనరులు ఉన్నచోటికి వెళ్లేందుకు భయపడుతున్నారు. ఏది ఏమైనా తప్పకుండా ఎక్కువగా నీటిలో పనులు చేసేవారు తప్పకుండా పలు రకాలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే వీటి దాడి బారిన పడే అవకాశాలున్నాయి.
నిపుణుల అభిప్రాయం...
సాధారణంగా బండెడ్ క్రైట్ పాములు మనుషులపై దాడి చేయవు. ఇవి ఇతర పాములను వేటాడుతూ పర్యావరణ సమతుల్యతను కాపాడడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయి. అయితే, ఇవి విషపూరితమైన పాములు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అటవీశాఖ నిపుణుల సలహాలను పాటించి, పాములను చూసినప్పుడు వాటిని కెలకకుండా దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం.. అటవీశాఖ అధికారులు ఈ పామును సురక్షితంగా పట్టుకుని, తిరిగి అడవిలో విడిచిపెట్టడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అయితే పాములు పట్టే నైపుణ్యం ఉన్నవారు మాత్రమే వీటిని పట్టుకోవడం మంచిది.. లేకపోతే వీటి కాటు బారిన పడి మరణించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
