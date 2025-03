Viral Video: ఛీ.. ఛీ ఇదేంటీ.. భార్య ముందే నిద్రిస్తున్న మరో యువకుడ్ని ముద్దు పెట్టిన ప్రయాణికుడు.. వీడియో వైరల్..

Man claims male passenger touched and kissed in running train: సాధారణంగా చాలా మంది కేటుగాళ్లు అమ్మాయిల్ని టార్గెట్ గా చేసుకుని వేధింపులకు పాల్పడుతుంటారు. బస్టాండ్ లు, రైల్వేస్టేషన్ లు, మెట్రోలలో అమ్మాయిల్ని వేధిస్తుంటారు. పొరపాటు అమ్మాయి కన్పిస్తే వారిని తాకుతూ.. వెకిలీ చేష్టలు వేస్తుంటారు. అయితే.. ప్రస్తుతం కొందరు ట్రైన్ లలో జర్నీలుచేసేటప్పుడు అమ్మాయిల్ని తాకుతూ నీచంగా ప్రవర్తిస్తారు.

మరికొందరు అమ్మాయిలు పడుకున్నప్పుడు వారిని టచ్ చేసేందుకు, వీడియోలు తీసేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటారు.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం పూణేకు వెళ్తున్న ట్రైన్ లో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇక్కడ ..నిర్మల్ మిశ్రా అనే యువకుడు పూణే-హతియా ఎక్స్‌ప్రెస్ రైల్లో వెళ్తున్నాడు. అయితే అర్థరాత్రి తనకు కేటాయించిన బెర్త్ లో పడుకున్నాడు. అప్పుడు కింది బెర్తులో.. ఛత్తీస్ ఘడ్ కు చెందిన వ్యక్తి పడుకున్నాడు.

The guy kissed another guy in train while sleeping.

Then said- "maaf kardo, chhod de"

All the bystanders are not even taking this seriously until the man started to get beaten. pic.twitter.com/YtQP3P7cG2

— ShoneeKapoor (@ShoneeKapoor) March 4, 2025