  Video Viral: ఓర్నాయనో.. అర్జంట్‌గా రెండో భార్య కావాలి.!. వాటర్ ట్యాంక్ ఎక్కి యువకుడి రచ్చ రంబోలా.. వీడియో వైరల్..

Video Viral: ఓర్నాయనో.. అర్జంట్‌గా రెండో భార్య కావాలి.!. వాటర్ ట్యాంక్ ఎక్కి యువకుడి రచ్చ రంబోలా.. వీడియో వైరల్..

Man climbs water tank in uttar pradesh:  బదౌన్ జిల్లాలో ఒక వ్యక్తి తనకు మరల పెళ్లి చేయాలని వాటర్ ట్యాంక్ ఎక్కాడు. అంతేకాకుండా పోలీసులు తనకుహమీ ఇవ్వాలని రచ్చచేశాడు. చివరకు పోలీసులు దిగొస్తే కానీ ఎవరి మాటల వినలేదు. ఉత్తర ప్రదేశ్ లో చోటు చేసుకున్న ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 7, 2026, 07:51 PM IST
Video Viral: ఓర్నాయనో.. అర్జంట్‌గా రెండో భార్య కావాలి.!. వాటర్ ట్యాంక్ ఎక్కి యువకుడి రచ్చ రంబోలా.. వీడియో వైరల్..

Man climbs 30 foot water tank for second marriage in uttar pradesh video: ఇటీవల కాలంలో అసలు చాలా మంది పెళ్లంటేనే భయంతో దూరంగా పారిపోతున్నారు. అసలు కొంత మంది భార్యభర్తలు ప్రవర్తిస్తున్న తీరు చూస్తుంటే చాలా టెన్షన్ గా అన్పిస్తుందని యువత ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పడక సుఖం కోసం ఎంతటి దారుణాలు చేయడానికి అయిన వెనుకావడటంలేదు. అప్పటి వరకు భర్తతో బాగా ఉండి ఆ తర్వాత అంతమోందిస్తున్నారు. భర్తలు కూడా తమ భార్యల్ని లేపేస్తున్నారు. దీంతో సమాజంలో అసలు వివాహ బంధం అంటేనే చాలా చులకనగా మారిపోయింది.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని బదౌన్ జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న ఘటన నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది.

 ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని బదౌన్ జిల్లాలో  ఒక వెరైటీ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇస్లాంనగర్‌కు చెందిన హర ప్రసాద్ మౌర్య అనే వ్యక్తి రెండో పెళ్లి చేయలంటూ పట్టుబట్టాడు. అంతేకాకుండా అతను స్థానికంగా ఉన్న 30 అడుగుల ఎత్తైన వాటర్‌ ట్యాంకుపైకి ఎక్కి అలిగి కూర్చున్నాడు. తనకు పెళ్లి చేస్తేనే దిగోస్తారని లేకుండా ప్రాణ త్యాగం చేస్తానని అలిగి కూర్చున్నాడు.  దీంతో అక్కడ తీవ్ర గందర గోళం ఏర్పడింది.  అది ఆస్పత్రికి దగ్గరలో ఉంది.

అయితే.. అతనికి కొంత మతిస్థిమితంలేదని చెబుతున్నారు. 10 రోజులుగా ఇదే మురికి బట్టలు వేసుకుంటున్నాను. వీటిని ఎవరు ఉతుకుతారు?.. అందరికీ భార్యలు ఉన్నారు. నాకు కూడా వైఫ్ కావాలి.. నన్ను మొదటి భార్య వదిలేసింది.. అర్జంట్ గా రెండో భార్య కావాలని రచ్చ రచ్చ చేశాడు. దీంతో అక్కడ పెద్ద గందర గోళం ఏర్పడింది.

వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు అతడికి నచ్చచెప్పి మెల్లగా కిందకు దించారు. ఆ తర్వాత మెల్లగా మాట్లాడించి  వైద్య పరీక్షల కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే.. మౌర్యకు అప్పటికే పెళ్లై భార్య వదిలి వెళ్లిపోయింది. అతనికి ఆరేళ్లకొడుకున్నాడు. అప్పటి నుంచి మతిస్థిమితం తప్పింది. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Uttar PradeshVideo Viralman climbs water tanksecond marriagesocial media

