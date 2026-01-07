Man climbs 30 foot water tank for second marriage in uttar pradesh video: ఇటీవల కాలంలో అసలు చాలా మంది పెళ్లంటేనే భయంతో దూరంగా పారిపోతున్నారు. అసలు కొంత మంది భార్యభర్తలు ప్రవర్తిస్తున్న తీరు చూస్తుంటే చాలా టెన్షన్ గా అన్పిస్తుందని యువత ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పడక సుఖం కోసం ఎంతటి దారుణాలు చేయడానికి అయిన వెనుకావడటంలేదు. అప్పటి వరకు భర్తతో బాగా ఉండి ఆ తర్వాత అంతమోందిస్తున్నారు. భర్తలు కూడా తమ భార్యల్ని లేపేస్తున్నారు. దీంతో సమాజంలో అసలు వివాహ బంధం అంటేనే చాలా చులకనగా మారిపోయింది.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని బదౌన్ జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న ఘటన నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది.
साहब, मैं दस दिन से यही गंदे कपड़े पहने हूं, कौन धुलेगा? सबकी पत्नियां हैं, तो मुझे भी चाहिए...!
पहली पत्नी मुझे छोड़कर जा चुकी है..दूसरी बीबी दिलाओं नहीं तो जान दे दूंगा..!
यूपी के बदायूं में दुल्हन की चाह में हर प्रसाद मौर्य 30 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया..!
आधे घंटे तक… pic.twitter.com/KuKt6XPapZ
— Rahul Saini (@JtrahulSaini) January 3, 2026
ఉత్తర ప్రదేశ్లోని బదౌన్ జిల్లాలో ఒక వెరైటీ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇస్లాంనగర్కు చెందిన హర ప్రసాద్ మౌర్య అనే వ్యక్తి రెండో పెళ్లి చేయలంటూ పట్టుబట్టాడు. అంతేకాకుండా అతను స్థానికంగా ఉన్న 30 అడుగుల ఎత్తైన వాటర్ ట్యాంకుపైకి ఎక్కి అలిగి కూర్చున్నాడు. తనకు పెళ్లి చేస్తేనే దిగోస్తారని లేకుండా ప్రాణ త్యాగం చేస్తానని అలిగి కూర్చున్నాడు. దీంతో అక్కడ తీవ్ర గందర గోళం ఏర్పడింది. అది ఆస్పత్రికి దగ్గరలో ఉంది.
అయితే.. అతనికి కొంత మతిస్థిమితంలేదని చెబుతున్నారు. 10 రోజులుగా ఇదే మురికి బట్టలు వేసుకుంటున్నాను. వీటిని ఎవరు ఉతుకుతారు?.. అందరికీ భార్యలు ఉన్నారు. నాకు కూడా వైఫ్ కావాలి.. నన్ను మొదటి భార్య వదిలేసింది.. అర్జంట్ గా రెండో భార్య కావాలని రచ్చ రచ్చ చేశాడు. దీంతో అక్కడ పెద్ద గందర గోళం ఏర్పడింది.
Read more: Snake Video: బాప్ రే.. సిలిండర్ మీద పడగ విప్పి బుసలుకొడుతున్న నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో..
వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు అతడికి నచ్చచెప్పి మెల్లగా కిందకు దించారు. ఆ తర్వాత మెల్లగా మాట్లాడించి వైద్య పరీక్షల కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే.. మౌర్యకు అప్పటికే పెళ్లై భార్య వదిలి వెళ్లిపోయింది. అతనికి ఆరేళ్లకొడుకున్నాడు. అప్పటి నుంచి మతిస్థిమితం తప్పింది. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి