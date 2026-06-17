Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /సోషల్
  • /Video Viral: వీడు మనిషా లేక మానవ మృగమా..?.. చిన్నారిని తలకిందులుగా వేలాడదీసి మరీ.!. కన్నీళ్లు పెట్టిస్తున్న వీడియో...

Video Viral: వీడు మనిషా లేక మానవ మృగమా..?.. చిన్నారిని తలకిందులుగా వేలాడదీసి మరీ.!. కన్నీళ్లు పెట్టిస్తున్న వీడియో...

Man cruel behaviour video: చిన్నారిని పట్టుకుని ఇష్టమున్నట్లు తలకిందులుగా వేలాడ దీస్తు వ్యక్తి  మృగంలా ప్రవర్తించాడు. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు తీవ్రస్థాయిలో మండి పడుతున్నారు. దీనిపై చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 17, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:10 PM IST
Video Viral: వీడు మనిషా లేక మానవ మృగమా..?.. చిన్నారిని తలకిందులుగా వేలాడదీసి మరీ.!. కన్నీళ్లు పెట్టిస్తున్న వీడియో...
Image Credit: videoviral(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Video Viral: వీడు మనిషా లేక మానవ మృగమా..?.. చిన్నారిని తలకిందులుగా వేలాడదీసి మరీ.!
Video Viral6 min ago
2
Nara Lokesh21 min ago
3
pawan kalyan44 min ago
4
Donald Trump warning to India45 min ago
5
Shani Dev46 min ago