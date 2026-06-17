/Video Viral: వీడు మనిషా లేక మానవ మృగమా..?.. చిన్నారిని తలకిందులుగా వేలాడదీసి మరీ.!. కన్నీళ్లు పెట్టిస్తున్న వీడియో...

Man cruel behaviour with small child video: సోషల్ మీడియాలో కొంత మంది ఫెమస్ అయ్యేందుకు దిగజారీ ప్రవర్తిస్తున్నారు. వ్యూస్ లు, లైక్ ల కోసం ఎంతటి దారుణాలు చేయడానికి అయిన వెనుకాడటంలేదు. కొంత మంది తమ ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెడుతున్నారు. కొంత మంది వారు రిస్క్ లో పడటమే కాకుండా ఇతరుల్ని కూడా సమస్యల్లో నెట్టివేస్తున్నారు. మొత్తంగా కొంత మంది రీల్స్ పిచ్చిలో చాలా దారుణాలు చేస్తున్నారు. అచ్చం ఈ కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. ఒక వ్యక్తి చిన్నారిని తీసుకుని ఇష్టమున్నట్లు కాళ్లు పట్టుకుని తలకిందులుగా వేలాడ దీస్తున్నాడు.
మనిషా - మానవ మృగమా
రీల్స్ కోసం
చిన్నారి ప్రాణాలతో చెలగాటమా?
ఇలాంటి వారికి తగిన శిక్ష పడాలి
VC: @Sachin3144 #viralvídeo #Reels #APS_Obsrver pic.twitter.com/7OfGNgAg0b
— AP Observer (@APS_Observer) June 16, 2026
చిన్నారిని చూస్తే రెండు లేదా మూడు నెలలు మాత్రమే ఉన్నట్లు ఉన్నాడు. ఇతగాడు మాత్రం సైకోలా ప్రవర్తిస్తు చిన్నారికి తలకిందులుగా వేలాడ దీస్తు పైశాచీకంగా నవ్వుతున్నాడు. తన పైత్యంను మొత్తంగా రీల్స్, వీడియోలు తీసుకుంటూ నీచంగా ప్రవర్తించాడు. అక్కడున్న వారు కనీసం ఇతడ్ని ఆపే ప్రయత్నంకూడా చేయడంలేదు.
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. వీడు మనిషా లేదా మృగమా అంటూ నెటిజన్లు మండి పడుతున్నారు. వెంటనే అతనిపై పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా బాలలహక్కుల కమిషన్ కూడా అతగాడిపై కఠిన చర్యలు తీసుకొవాలని ఏకీపారేస్తున్నారు.
మరికొంత మంది అంత చిన్న చిన్నారిని తలకిందులా వేలడ దీస్తున్నాడు.. అసలు వాడు మనిషేనా అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పిల్లలు లేని తల్లిదండ్రులు గుళ్లు, గోపురాలు , ఆస్పత్రుల చుట్టు తిరుగుతారు. వీడేంటి ఇలా సైకోలా ప్రవర్తిస్తున్నాడంటూ మండిపడుతున్నారు.
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