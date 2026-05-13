Nagamani Video: వామ్మో.. నాగుపాము తల కట్‌ చేసిన నాగమణి తీసిన యువకుడు.. వీడియో..

Nagamani Video Watch: గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చాలా మంది ఇప్పటికీ పాము కాటుకు గురైనవారు నాటు వైద్యంపై ఆధాపడుతూ వస్తున్నారు. ముఖ్యంగా నాగమణి అని పిలిచే ఒక రకమైన అరుదైన రాయిని కాటు వేసిన చోట ఉంచితితే.. అది విషాన్ని పీల్చుకుంటుందని ఒక బలమైన నమ్మకం ఇప్పటికీ చాలా మంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో జీవించే ప్రజల్లో ఉంది.. అయితే, తాజాగా దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియో చూసిన చాలా మంది సోషల్ మీడియా వివియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
పాము తల వెనుక భాగంలో ఒక రకమైన గట్టి పదార్థం తయారవుతుంది.. పాము చనిపోయిన తర్వాత లేదా దాని తలను చీల్చి ఆ రాయిని బయటికి తీస్తారు. అయితే, తాజాగా వైరల్ అవుతున్న ఈ ఘటన కూడా దీనికి సంబంధించిందే.. అయితే, తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక వ్యక్తి అత్యంత ప్రమాదకరమైన కోబ్రాను సంచిలో నుంచి తీసి.. అందరూ చూస్తుండగా.. ఒక ఛాక్తో ఆ కింగ్ కోబ్రా పాము తల భాగాన్ని కట్ చేయడం మీరు చూడొచ్చు..
అంతేకాకుండా ఆ పాము తల భాగాన్ని ఒక చేతితో నెమ్మదిగా పట్టుకుని.. మరో చేతితో కత్తి పట్టుకుని కట్ చేయడం మీరు చూడొచ్చు. అలాగే, అతను వెంటనే అందులో నుంచి రెండు రాళ్లను తీసి అక్కడే పరిచి పేపర్లో ఉంచారు. అయితే, దానిని అక్కడే ఉన్న కొంతమంది కొనుగోలు చేశారు. అలాగే అతను ఆ పాము తల భాగం నుంచి తీసిన మణి గురించి వివరించడం కూడా మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి.
ఈ రాయి విషాన్ని ఎలా లాగేస్తుందో వివరిస్తూ.. పాము కాటు వేసిన చోట చిన్నగా కోసి.. అక్కడ ఈ రాయిని ఉంచితే అది రక్తాన్ని, విషాన్ని పీల్చుకుని అతుక్కుపోతుందని.. విషం పూర్తిగా పోయాక అదే కింద పడిపోతుందని సదరు వ్యక్తి వివరించడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది.. ఆ తర్వాత ఆ రాయిని పాలలో లేదా నీళ్లలో వేస్తే విషం విరిగిపోయి.. రాయి మళ్లీ శుద్ధి అవుతుందని అతను అక్కడున్నవారికి తెలిపారు. తాజా ఈ వీడియో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది.
