Original Nagmani Video: నాగుపాము తలను ముక్కలుగా చేసి.. నాగమణిని బయటికి తీశారు.. అరుదైన వీడియో..

Original Nagmani Video Watch Here: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో యూట్యూబ్ షార్ట్ వీడియో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ వీడియోలో ఓ పాములు పట్టే వ్యక్తి.. పాము తలను కట్ చేసి నాగమణిని బయటికి తీసి.. దానిని అన్ని రకాల పాముకాటుకు విరుగుడుగా ప్రచారం చేయడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ ఘటన స్థానికంగా, ఆన్లైన్లో చర్చనీ అంశానికి దారితీసింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో వైరల్గా మారింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ వీడియోలో.. పాములు పట్టే వ్యక్తి నేలపై కూర్చుని ఉన్నాడు. అతని ముందు ఒక సంచి ఉండడం గమనించవచ్చు. అందులో ఒక నాగుపామును బయటకు తీసి, ఒక చేతితో దాని తలను పట్టుకొని, మరొక చేతిలో కత్తిని తీసి దాని తలభాగాన్ని కట్ చేయడం ప్రారంభించాడు. కొద్దిసేపు దాని తలాభాగాన్ని చాక్తో కట్ చేయగా అందులో నుంచి ఒక అరుదైన నల్లటి రంగులో రత్నం బయటికి వచ్చింది. ఈ రత్నాన్ని చూసి అక్కడున్న స్థానికులు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు.
ఈ 'నాగమణి' అతను తన చేతిలో పట్టుకుని చుట్టూ ఉన్న ప్రజలకు చూపించాడు. అలాగే ఆ వ్యక్తి మాట్లాడుతూ.. ఆ నాగమణి అన్ని రకాల పాముకాటుకు విరుగుడుగా పనిచేస్తుందని.. ఈ రత్నం ఎంత విషపూరితమైన పాము కాటుకైన చికిత్స చేయగలరని స్థానికులతో చెబుతున్నాడు. అంతేకాకుండా ఈ నాగరత్నం ఉంటే ఎలాంటి పాము కాటుకైనా తక్షణమే చికిత్స అంతుతుందని స్పష్టం చేశాడు. అయితే ఇదే సమయంలో అక్కడున్న కొంతమంది స్థానికులు అతన్ని ప్రశ్నించడం ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే వైరల్ గా మారింది.
ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవ్వడంతో చాలామంది నెటిజన్స్ దీనిపై భిన్నాభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పురాణాల్లో కూడా ఇలాంటి నాగమణి గురించి ప్రస్తావించారని.. దీనిని అప్పట్లో పాలించే రాజులు చేతులకు ధరించే వారిని చెప్పుకోచ్చారు. అంతేకాకుండా ఈ రత్నాన్ని ధరించడం వల్ల అంతా శుభమే జరుగుతుందని మరి కొంతమంది తెలిపారు. మరి కొంతమంది అయితే, ఇలా పాములను పట్టుకొని వాటి తలభాగాన్ని గాయపరచడం మంచిది కాదని కామెంట్ల రూపంలో తెలిపారు.
