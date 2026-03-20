Video Viral: ఏం ట్యాలెంట్ మావా..?.. పిక్కలు కొరికేందుకు రెడీ అయిన శునకం ముందు ఏంచేశాడంటే..?.. వీడియో..

Man dancing Infront of dog video: శునకం దాడి చేసేందుకు వచ్చిన తర్వాత ముందుకు, వెనక్కు డాన్స్ చేస్తే దాన్ని డైవర్ట్ చేశాడు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఈ ట్రిక్ ఏంటో బాగానే ఉందంటూ నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 20, 2026, 07:21 PM IST
Man dancing Infront of angry stray dog funny video: ఇటీవల ఎక్కడ చూసిన వీధి శునకాల దాడులకు చెందిన ఘటనలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. పొరపాటున కుక్కలు కన్పిస్తే చాలా మంది అక్కడి నుంచి దూరంగా పారిపోతున్నారు. రాత్రి పూట వీధిశునకాలు గుంపులుగా, గుంపులుగా దాడులు చేస్తున్నాయి. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్ద వారి వరకు అందరు శునకాల దాడుల్లో బాధితులుగా ఉంటున్నారు. ఇప్పటికే వీధి శునకాల వివాదం సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్లింది. దీన్ని కొంత మంది సపోర్ట్ చేస్తుండగా మరికొంత మంది మాత్రం ఖండిస్తున్నారు.

ఇక శునకాలు వెంట పడితే చాలా మంది రన్నింగ్ చేస్తారు. కానీ చాలా మంది కుక్కలు వెంట పడితే పారిపోకుండా ఎదురు తిరగాలని దానికి మనం భయపడితే మరింత దూకుడుగా దాడులు చేస్తుందని చెప్తారు. అయితే.. ఒక వ్యక్తి   తనపై దాడి చేసేందుకు వచ్చిన కుక్కకే చుక్కలు చూపించాడు. దాన్ని డైవర్ట్ చేసి శునకం కాటు నుంచి బైటపడ్డాడు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఒక వీధి శునకం వ్యక్తి పిక్కలు కొరికేందుకు ప్రయత్నించింది.

అతను  ఏ మాత్రం కూడా భయపడలేదు.  దాన్ని వెంటనే డైవర్ట్ చేయాలని కోపంతో  డ్యాన్స్ ఇరగ దీశాడు. కుక్క కరవడానికి వస్తే అటు ఇటు గంతుతు కుక్కను కన్ ఫ్యూజ్ చేశాడు. పాపం.. అది మనోడు ఎందుకు డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడొ అర్థం కాక అతడ్ని కొరకలేక అటు ఇటు చూస్తు ఉండిపోయింది.

కానీ అతను మాత్రం భయపడకుండా సమయస్పూర్తితో అటు ఇడు గెంతుతు కుక్కను డైవర్ట్ చేశాడు.ఈ ఫన్నీ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టంట హల్ చల్ చేస్తుంది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. అసలు ఇదెంటీ రచ్చ అంటూ జోకులు వేసుకుంటున్నారు. మరికొంత మంది అది ఎగిరి పిక్కలు పట్టుకుంటే తెలుస్తది అంటూ సెటైర్లు వేస్తున్నారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

