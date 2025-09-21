Man dangerous reels with honey bee Trending video: ఇటీవల కాలంలో కొంత మంది ఓవర్ నైట్ లో ఫెమస్ అయ్యేందుకు ఏ పనైన చేస్తున్నారు. చాలా సార్లు వీరు డెంజర్ లో పడటమే కాకుండా ఇతరుల ప్రాణాల్ని సైతం రిస్క్ లో పడేస్తున్నారు. మొత్తంగా కొంత మంది ప్రవర్తిస్తున్న తీరు చూస్తుంటే చాలా కాంట్రవర్సీగా ఉంటుంది.
నిత్యం సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉంటూ.. వ్యూస్ లు, కామెంట్ల కోసం పాకులాడుతున్నారు. వీరు చేస్తున్న పనుల్ని చూసి జనాలు దూరంగా పారిపోతున్నారు. కొంత మంది జలపాతాలు, సముద్రాలు, క్రూర జంతువుల దగ్గరకు వెళ్లి రీల్స్, వీడియోలు తీస్తున్నారు. ఫెమస్ అయ్యేందుకు ఎంతటి రిస్క్ అయిన చేసి తమపైత్యం బైటపెడుతున్నారు.
ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక వ్యక్తి తేనెటీగల కుప్పదగ్గరకు వెళ్లాడు. తేనెటీగల్లో ఒకటి కుడితే దాని మంట కొన్ని గంటల వరకు ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు బాడీ అంత ప్రభావంకు గురౌతుంది.
ఇలాంటి క్రమంలో సదరు వ్యక్తి మాత్రం.. తేనెటీగల కుప్ప దగ్గరకు వెళ్లి తన చేతులతో తేనెటీగల్ని తీసుకున్నాడు. అదేదో ముఖానికి పౌడర్ , క్రీమ్ లో తేనెటీగల్ని తన శరీరం అంతా పెట్టుకున్నాడు. ఇతనిపైత్యంను కొంత మంది వీడియో కూడా తీస్తున్నారు. ఆతర్వాత దీన్నిసోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. మరీ ఇలా తయారయ్యారెంట్రా అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.