king Cobra Video: ఏం గుండెరా వాడిది... 16 అడుగుల భారీ కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలుసా..?.. వీడియో..

Man stunts with king cobra: భారీ కింగ్ కోబ్రాతో యువకుడు డెంజర్ స్టంట్ లకు దిగాడు. అది పొలంలో తన మానన తాను పోతున్న కూడా దాని వెంటపడి వీడియోలు రికార్డు చేశాడు. ఆ తర్వాత దాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అదికాస్త వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 3, 2026, 04:41 PM IST
  • కింగ్ కోబ్రాతో స్టంట్ లు..
  • వీడియో వైరల్..

king Cobra Video: ఏం గుండెరా వాడిది... 16 అడుగుల భారీ కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలుసా..?.. వీడియో..

Man Dangerous Stunts with angry king cobra video: పాములు, కింగ్ కోబ్రాల వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో బాగా హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. చాలా మంది పాములు కన్పిస్తే అస్సలుమరోసారి ఆ చోటకు వెళ్లరు. కొంత మందికి పాములంటే వెన్నులొ వణుకు పుడుతుందని చెప్పవచ్చు. అందుకే కోబ్రాలతో చాలా అలర్ట్ గా ఉంటారు. పొరపాటున అవి కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీ వారికి సమాచారం ఇస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో పాములంటేనే డెంజర్గా ఉంటాయి.

ఇక కింగ్ కోబ్రాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరంలేదు. అవి కాటు వేస్తే విషం సెకన్ల వ్యవధిలో శరీరం అంతా వ్యాపించి, అంతర్గత అవయవాలు పనిచేయకుండా చేస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఒక కింగ్ కోబ్రా వీడియో సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారింది. దీనిలో అది తన మానన తాను పొలంలో వెళ్తుంది.

అప్పుడు ఒకయువకుడు కాస్త దాన్ని చూశాడు.మరీ అతనికి ఏమన్పించిందో కానీ.. దాని తోకతో బలంగా వెనక్కు లాగాడు.అది కాటు వేయడానికి కోపంతో బుసలు కొట్టుకుంటూ పైకి వచ్చింది. ఇక లాభంలేదని దాన్ని వదిలాడు. మరోసారి అది కోపంగా అతనివైపు బుసలు కొడుతూ కాటు వేయడానికి వచ్చింది. అతను పదే పదే దాని కాటులో నుంచి తప్పించుకున్నాడు.

కానీ దానికి మాత్రం చిక్కలేదు. అతను ఏకంగా 16 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో లేని పోనీ స్టంట్ లు చేశాడు. చివరకు అది అతడి నుంచితప్పించుకుని చెట్లలోకి వెళ్లిపోయింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాబోయ్ ఎంత డెంజర్ గా ఉందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. 
 

