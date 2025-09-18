Snake Video: ఓరెయ్.. అదేమన్న అమ్మాయా..?.. నాగుపాముతో ముద్దులు.. ఇంతలో బిగ్ ట్విస్ట్.!. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Man Dangerous Stunts With cobra Snake Trending video: ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో పాముల వీడియోలు ఎక్కువగా వైరల్ అవుతున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా పాముల వీడియోలు చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ప్రతిరోజు కూడా ఎక్కడ వెరైటీ పాములు, వింతైన ఘటనలు జరిగిన వెంటనే వీడియోలు తీసి వైరల్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పాముల వీడియోలకు ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా డిమాండ్ పెరిగిందని చెప్పవచ్చు.
చాలా మంది ఓవర్ నైట్ లో ఫెమస్ అయ్యేందుకు రకరకాల స్టంట్ లు చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా.. కొన్ని సార్లు వీరి స్టంట్లలో తమ ప్రాణాలు పోయేలా కూడా పనులు చేస్తున్నారు. కొంత మంది పాముల్ని ముద్దులు పెట్టుకొవడం, మెడలో పాములను వేసుకొవడం, వాటితో ప్రమాదకరంగా ప్రవర్తించడం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి క్రమంలో కొన్నిసార్లు షాకింగ్ ఘటనలు కూడా చోటు చేసుకున్న ఘటనలు కొకొల్లలు.
ప్రస్తుతం ఒక పాము వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో.. ఒక పామును తన చేతిలో పెట్టుకుని దాని కళ్లలో చూసుకుంటూ తన పైత్యం చూపించాడు.
అది కూడా అతని కళ్లలో చూస్తు కాటు వేసేందుకు రెడీ అయిపోయింది. దాన్ని నాలుక బైటకు తీసి వెక్కిరించినట్లు చూశాడు. ఇంతలో మరీ పాముకు మండిందో ఏంటో కానీ మొత్తంగా అది ఒక్కసారిగా అతని నాలుక మీద కాటు వేసింది.
దీంతో అతను బాబోయ్ అంటూ దూరంగా పాము నెట్టేసి,బాధతో విలవిల్లాడిపోయాడు. మరీ అది విషపూరితమైన పామో తెలీదు కానీ మొత్తంగా అతని నాలుక మీద పాము కాటు వేసింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. భలే అయ్యింది.. ఇంకొసారి ఇలాంటి పనులు చేయడంటూ కూడా నెటిజన్లు తిట్టిపొస్తున్నారు.